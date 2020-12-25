Службы благоустройства готовы к грядущим снегопадам

25.12.2020 10:51 Читали 9

Службы благоустройства очистили большинство самарских улиц вплоть до дорожного покрытия. В части содержания улично-дорожной сети контроль был организован не менее 2-х раз в неделю относительно каждого объекта.

«Только за минувшие сутки МП «Благоустройство» и ООО «Кедр-1» вывели 355 уборщиков территорий и 325 единиц техники. Задействование такого количества сил и средств вкупе с сохранением темпов работ позволило избавить улицы от оставшихся снежных накоплений в процессе подготовки к очередным снегопадам», - сообщил заместитель руководитель Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Виктор Ненашев.

Днем 24 декабря ручной уборкой на пешеходных зонах и проезжей части дорог местного значения, на остановочных площадках и пешеходных переходах занимаются 259 человек, механизированной – 168 единиц техники. Основной комплекс мероприятий выполнен и на улице Мичурина, где сегодня завершались работы по зачистке прилотковой части автодороги, расчистке тротуаров на всю ширину.

«Для уборки улицы Мичурина достаточно в среднем 10-12 единиц техники и столько же рабочих для ручной расчистки. К 24 декабря с данной улицы на специализированные снежные полигоны вывезли в целом за сезон 500 тонн снега", - рассказал начальник отдела контроля за содержанием автомобильных дорог и объектов благоустройства МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Дмитрий Трофимов.

Напомним, объектам, обновленным по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», уделяется повышенное внимание - например, таким, как отремонтированная улица Мичурина на протяжении 2,9 км (от ул. Чкалова до пр. Масленникова). При оценке выполненных работ по санитарному содержанию акцент делается не только на своевременности и качестве. Особенно важна максимально бережная уборка, чтобы элементы комплексного благоустройства сохранили первозданный вид и прослужили горожанам как можно дольше. В частности, при использовании спецтехники ювелирной точности требует расчистка дороги возле бортовых камней и пешеходных направляющих ограждений, которые были установлены на протяжении 50 метров от каждого перекрестка. Вместе с тем объемы сезонных работ на улице Мичурина увеличились после комплексного ремонта. Это связано, к примеру, с устройством заездных карманов к остановкам общественного транспорта на площади свыше 1 тысячи кв. м.

В случае замечаний со стороны кураторов (МБУ «Дорожное хозяйство») относительно сезонного содержания объектов подрядчикам направляется предписание со сроком устранения недочетов в течение 1-2 дней. Исправление ситуации подтверждается соответствующим актом. Если же недостатки не устраняются, то документально происходит корректировка работ: учитываются те, которые выполнены фактически и с соблюдением всех норм и требований. Оплачиваются, соответственно, только такие работы.

Стоит также отметить, что с учетом обращений горожан в социальных сетях корректируется расход реагента «Бионорд» для противогололедных мероприятий.

«Средний расход составляет около 40 граммов на 1 квадратный метр. Используем противогололедные материалы по минимуму. Однако, если, например, днем погода комфортная, потепление, и снег тает, то к вечеру, как правило, температура понижается и образуется наледь. При этом подчеркну, что обработку стали делать более локально – только там, где это действительно необходимая мера для обеспечения безопасности движения как по проезжей части, так и по тротуарам. Больший расход «Бионорда» будет необходим при переходе температуры через нулевую отметку – при заморозках, а также при снегопадах. То есть подход к применению реагентов сейчас очень «взвешенный», - пояснил Дмитрий Трофимов.

Специалисты профильного городского департамента и его подведомственных учреждений, а также службы благоустройства непрерывно ведут мониторинг улично-дорожной сети и следят за прогнозами синоптиков. Ожидается, что достаточно интенсивные снегопады вернутся в Самару уже в предстоящий выходной. Техника и персонал в полной мере готовы к изменению погодных условий.