16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Гандбольная "Лада" проиграла ЦСКА - 23:30

Читали 5

В 11-м матче предварительного этапа "Суперлиги Париматч — чемпионата России" в Москве "Лада" проиграла ЦСКА — 23:30 (10:15), пишет "Волга Ньюс".

Почти девять минут для "Лады" все шло гладко. Она, в основном, лидировала с перевесом в один-два мяча. Пару раз за это время восстанавливалось равенство. Но затем на целую треть тайма ворота ЦСКА были оставлены в покое. И это круто изменило ход игры. Пожалуй, началось все с незабитого Кирдяшевой семиметрового при счете 5:5. При этом гости оказались еще и в большинстве, но, имея "лишнего", позволили армейкам впервые в матче вырваться вперед.

Почти уже семиминутное на тот момент голевое "молчание" волжанок побудило их наставника Алексея Алексеева воспользоваться правом на тайм-аут. Вице-чемпионки России этого года тогда еще находились на вполне приемлемой дистанции от соперниц — "минус 2", но решить внезапно возникшие проблемы не смогли. Более того, Щербак неаккуратно поступила с Ильиной, сфолив на ней. И сама же "пострадавшая" раз за разом дважды реализовала численное превосходство красно-синих (9:5).

Неполадки у тольяттинок их генштаб пытался устранить посредством разбавления ударных сил свежими игроками уже после перерыва, к наступлению которого москвички имели пять мячей в своем загашнике. Но эти меры оказались только на руку хозяйкам поля, чье превосходство к очередному тайм-ауту "Лады" на 37-й минуте достигло отметки "плюс 7". А более тотальная ротация состава автозаводчанок привела к тому, что ближе к середине тайма ЦСКА умчался еще дальше (26:16). Все, что удалось гостям в оставшееся время, — обратно вырулить на менее болезненную фору в семь мячей.

Версия для печати

Новости

Назад. 25 декабря 2020
ПСБ сократил время одобрения ипотеки до нескольких минут
Службы благоустройства готовы к грядущим снегопадам
Гандбольная "Лада" проиграла ЦСКА - 23:30
Дмитрий Азаров подписал постановление о переносе рабочего дня с 31 на 26 декабря
Электронное меню и официанты: в Самаре проверяют соблюдение нового формата работы фуд-кортов

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Каждый житель Самарской области может стать востребованным на рынке труда

Современная система среднего профессионального образования дает большие возможности каждому жителю региона быть профессионалом и заниматься любимым делом. Совершенствование системы СПО происходит в рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. О позитивных изменениях уходящего года представители областного Минобрнауки и образовательных учреждений губернии рассказали журналистам.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Он и она