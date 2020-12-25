16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Электронное меню и официанты: в Самаре проверяют соблюдение нового формата работы фуд-кортов

Читали 9

В Самаре продолжается реализация мероприятий, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции. По поручению оперштаба Самарской области по коронавирусу и согласно Постановлению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с 16 декабря в торгово-развлекательных и офисных центрах Самары начали действовать новые правила работы для зон фуд-кортов.

Теперь обслуживание посетителей проводится только на местах, с использованием электронного меню. Отдельные посадочные зоны для каждого арендатора фуд-корта располагаются таким образом, чтобы обеспечить расстояние между зонами не менее 1,5 метров. Эта мера позволяет сократить контакты между людьми.

 Сотрудники администраций внутригородских районов проводят ежедневный мониторинг торговых объектов. Проверки касаются, как сетевых магазинов, так и небольших торговых точек и крупных торговых центров. На территории Куйбышевского района Самары с начала действия ограничительных мер выявлено 72 материала для составления протоколов об административном правонарушении на предпринимателей, нарушивших рекомендации Роспотребнадзора.

 Напомним, что штрафы для физических лиц за эти нарушения составляют от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – до 100 тысяч рублей, если юридические лица - до 300 тысяч рублей.

 «Профилактические рейды проводим ежедневно. Наша основная задача – не наказать предпринимателей, а донести, что в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе каждый работодатель и предприниматель несет ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников и посетителей», - подчеркнула начальник отдела потребительского рынка и предпринимательства администрации Куйбышевского внутригородского района Самары Наталья Конаныкина.

 В одном из торгово-развлекательных центров Самары, располагающемся на Южном шоссе, руководство уделяет пристальное внимание соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора и безопасности самарцев.

 «На фудкорте работает порядка 25 арендаторов, в их числе областные и федеральные предприниматели. Санобработка контактных поверхностей, столов проводится после каждого клиента. В целом, дезинфекция всех площадей торгового комплекса и фудкорта проводится минимум 2 раза в сутки. В регулярных обходах территории центра задействованы службы охраны и клининга», - рассказал заместитель генерального директора по безопасности торгового центра Константин Аникин.

 По мнению су-шефа одного из отечественных предприятий общественного питания Кирилла Кучина новые требования к работе фудкортов позволили сократить очередь клиентов в ожидании заказа.

 «Подошедшему клиенту мы предлагаем занять один из столиков, закрепленных за нашим предприятием, либо направляем в зону ожидания. Далее официант подходит к клиенту и предлагает ознакомиться с меню по QR-коду, расположенному на каждом столе», - пояснил Кирилл Кучин.

 Стоит отметить, что в случае выявлений повторных нарушений в работе предприятий недобросовестным организациям грозят штрафы, также может быть принято решение о приостановке работы предприятия!

 

Администрация города призывает самарцев ответственно отнестись к мерам безопасности, это позволит сократить число заболевших коронавирусной инфекцией.

Версия для печати

Новости

Назад. 25 декабря 2020
Дмитрий Азаров подписал постановление о переносе рабочего дня с 31 на 26 декабря
Электронное меню и официанты: в Самаре проверяют соблюдение нового формата работы фуд-кортов

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Каждый житель Самарской области может стать востребованным на рынке труда

Современная система среднего профессионального образования дает большие возможности каждому жителю региона быть профессионалом и заниматься любимым делом. Совершенствование системы СПО происходит в рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. О позитивных изменениях уходящего года представители областного Минобрнауки и образовательных учреждений губернии рассказали журналистам.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Мэрия Самары опубликовала список всех катков города

В основном катки заливают во дворах и возле школ, но также в областной столице есть несколько крупных ледовых площадок для всех желающих: на площади Куйбышева, в четырех городских парках (50 лет Октября на Металлурге, парке Дружбы, Гагарина и Победы), на набережной Волги от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска.

Он и она