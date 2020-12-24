Сергей Минаев снял документальный сериал о России девяностых

24.12.2020 20:34 Читали 16

Онлайн-сервис more.tv и видеосервис Wink эксклюзивно покажут документальной проект о России девяностых. Автором и ведущим проекта выступает журналист, писатель и главный редактор Esquire Сергей Минаев.

Многосерийный фильм-антология создается студией Line Up и ее основателями продюсерами Данилой Шараповым (Mediaslovo) и Дмитрием Литвиновым (Planeta Inform).

Миссия проекта звучит так: "Уйти от стереотипных оценок того времени или нарочито сатирического восприятия "в девяностые убивали людей, и все бегали абсолютно голые" и сделать максимально беспристрастное кино, показывающее эпоху с разных сторон".

Сериал условно делится на несколько тематических блоков, освещая самые важные темы эпохи: политика, телевидение и реклама, музыка и ночная жизнь.

В основу документального сериала легли личные дневники и домашние архивы, аудио- и видеозаписи, редкие архивные документы, а также две сотни интервью участников событий невероятного десятилетия. Среди них Татьяна и Валентин Юмашевы, Анатолий Чубайс, Александр Коржаков, Геннадий Зюганов, Илья Лагутенко, Михаил Козырев, Леонид Бурлаков, Тимур Бекмамбетов, Федор Бондарчук, Тимур Мамедов, Алексей Венедиктов, Анатолий Куликов, Александр Любимов, Сергей Васильев, Игорь Мишин, Элла Стюарт и многие другие.

Премьера первого фильма "Мумий Тролль. Морская" посвящена выпуску революционного музыкального альбома, который перевернул все представление о рок-музыке, состоится в онлайн-сервисе more.tv и видеосервисе Wink уже 4 января 2021. Зрители увидят уникальные видеоматериалы, интервью, записи концертов и кадры из личных архивов музыкантов Ильи Лагутенко и Леонида Бурлакова.

More.tv — онлайн-сервис "Национальной Медиа Группы", объединивший в одном месте эксклюзивный контент и прямой эфир популярных российских телеканалов, зарубежные премьеры сериалов и фильмов, собственные проекты в линейке more originals, а также прямые трансляции спортивных событий. Контент можно смотреть на сервисе бесплатно с рекламой или в единой подписке. Сервис доступен через браузер на любых стационарных компьютерах и ноутбуках, а также в приложениях для iOS, Android, Android TV и Apple TV, Samsung Smart TV и LG Smart TV (WebOS).

Wink — цифровой видеосервис "Ростелекома", который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.rt.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.