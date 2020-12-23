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ПСБ одним из первых банков в России запустил удаленную идентификацию через мобильное приложение

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ПСБ одним из первых банков в России запустил удаленную идентификацию через мобильное приложение — теперь открыть счет или вклад, оформить потребительский кредит и даже ипотеку можно со смартфона, без единого посещения офиса.

Для этого достаточно пройти удаленную идентификацию в Единой биометрической системе и Единой системе идентификации и аутентификации через мобильное приложение.

Процесс занимает несколько минут, для удаленной идентификации нужно:

  • скачать мобильное приложение ПСБ в AppStore или Google Play
  • в мобильном приложении ПСБ нажать кнопку "Использовать данные биометрии", подтвердить номер мобильного телефона и предоставить согласие на обработку персональных данных
  • перейти в мобильное приложение Единой биометрической системы "Биометрия"
  • ввести логин и пароль для авторизации на Госуслугах, предоставить разрешение на передачу данных в банк для подготовки договора на обслуживание
  • следуя инструкциям на экране, подтвердить свою личность. Для этого необходимо снять видео: глядя в камеру, назвать случайно сгенерированную числовую последовательность
  • подписать договор с банком в мобильном приложении ПСБ, заполнив короткую анкету.

После этого клиенту будет доступен полный функционал мобильного банка ПСБ, и он сразу сможет получить полный спектр банковских услуг.

Зарегистрироваться в Единой биометрической системе можно в одном из отделений из списка bio.rt.ru/citizens/. Для регистрации понадобится паспорт и номер СНИЛС.

"Развитие цифровых каналов обслуживания — одно из приоритетных направлений работы ПСБ. Нам важно предлагать клиенту не только выгодные условия по продуктам, но и сделать его взаимодействие с банком максимально простым и быстрым. Мы с первых этапов разработки концепции участвуем в создании Единой биометрической системы, используя и расширяя ее возможности для удобства наших клиентов. Осенью 2018 года ПСБ в числе первых участников пилотного проекта запустил сервис приема биометрических данных в офисах, с сентября 2019 года клиентом банка можно стать, пройдя удаленную идентификацию в интернет-банке. Запуск удаленной идентификации в мобильном приложении позволит гражданину стать нашим клиентом и получить полный спектр банковских услуг в любом месте и в любое время, для этого понадобится лишь смартфон и доступ в интернет", — заявила руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ Ольга Алексюк.

"Единая биометрическая система создавалась для того, чтобы граждане могли получать услуги, которые требуют юридически значимого подтверждения личности, дистанционно, безопасно и удобно. Сегодня, когда количество пользователей интернета с мобильных устройств растет, внедрение удаленной идентификации через мобильное приложение видится важным шагом на пути к полной цифровизации банковских услуг", — прокомментировал директор по цифровой идентичности ПАО "Ростелеком" Иван Беров.

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Назад. 23 декабря 2020
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