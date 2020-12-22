ПСБ поддержит онлайн-показ мюзикла "Летучий корабль" Театриума Терезы Дуровой

22.12.2020 15:28 Читали 13

25 декабря в 15:00 по московскому времени на Учи.ру состоится бесплатный онлайн-показ мюзикла для всей семьи "Летучий корабль", который является визитной карточкой "Театриума на Серпуховке под руководством Терезы Дуровой". Онлайн-показ мюзикла пройдет при информационной поддержке ПСБ.

Мюзикл "Летучий корабль" — это сценическая версия одноименного культового советского мультфильма 70-х годов. В декабре этого года постановка отмечает свой десятилетний юбилей. С момента появления на сцене в 2010 году мюзикл только набирает популярность, а его показы в Москве проходят при неизменных аншлагах. "Летучий корабль" — чудесная сказка о любви и о трудностях, преодолеваемых на пути к счастью.

Режиссер-постановщик Тереза Дурова создала на сцене мир, наполненный чудесами и волшебством, красотой и юмором. Здесь — знакомые с детства герои: капризная царская дочка Забава, влюблённый в неё трубочист, Бабки-Ёжки с частушками, жадный купец Полкан и Водяной, который виртуозно играет на саксофоне. И конечно же, звучат песни Максима Дунаевского на стихи Юрия Энтина, создающие атмосферу праздника. За многие годы, что "Летучий корабль" идет на сцене "Театриума", он стал символом объединения поколений.

Онлайн-версия мюзикла будет доступна на сайте для просмотра до 26 декабря, 23:00 МСК. В ожидании премьеры юные зрители могут принять участие в новогодних развивающих онлайн-играх Учи.ру, сделать новогоднюю открытку и узнать предсказания на будущий год, спрятанные в волшебных печеньях. А после показа — принять участие в викторине по мотивам мюзикла и выиграть новогодние подарки. Все эти активности будут доступны также на сайте с трансляцией спектакля.