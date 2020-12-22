16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Дмитрий Азаров вручил награды лучшим автостроителям

Читали 16

В день запуска серийного производства автомобиля LADA Niva Travel Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил сотрудников АВТОВАЗа за самоотверженный труд и вручил государственные награды тем, кто внес особый вклад в работу предприятия и развитие автомобильной промышленности в целом.

Приветствуя сотрудников автозавода,  Глава региона отметил, что запуск обновленной модели Niva — знаковое событие для системообразующего предприятия, а значит — и всего региона: «У предприятия есть будущее, есть новые идеи, новые технические решения и способы воплощения их в жизнь. А значит, славная  плеяда инженеров, конструкторов, которыми традиционно гордится АВТОВАЗ, имеет продолжателей. И талантливые, ответственные, работящие люди приумножают сегодня, в этот юбилейный для АВТОВАЗа год, славные традиции трудового коллектива».

Подводя итоги юбилейного для предприятия года, Дмитрий Азаров подчеркнул: несмотря на пандемию удалось реализовать все мероприятия, приуроченные к 50-летию выпуска первого автомобиля. Напомним, что программа юбилейных мероприятий была разработана и утверждена несколько лет назад, но не была подкреплена финансированием. И это несмотря на то, что помимо праздничных мероприятий, она включала строительство социальных объектов, благоустройство общественных пространств и реконструкцию набережной.  Возглавив регион, Дмитрий Азаров провёл масштабную работу по поиску источников финансирования на реализацию программы, отстаивал значимость проекта на федеральном уровне.

«Я горд тем, что, пройдя очень непростой путь по всем министерским кабинетам, подготавливая проектную документацию, обсуждая эти проекты с жителями Тольятти, добились того, что абсолютно все объекты, предусмотренные проектом программы, исполнены.  Мы эту мечту смогли воплотить в жизнь, — сказал Дмитрий Азаров.  —  Две поликлиники в этом году открыли, детские садики, объекты благоустройства, образования. Мы начали строительство мостового перехода через Волгу, для чего также пришлось пройти долгий путь». Открытие мостового перехода имеет принципиальное значение для всего региона, и АВТОВАЗ здесь —  не исключение. Ведь по оценкам экспертов, сроки поставки грузов сократятся более чем в 1,5 раза.

Масштабные преобразования в городе продолжатся: в 2021 году стартует реконструкция набережной в Автозаводском районе. «Мы нашли финансирование и приступаем к реконструкции набережной городского округа Тольятти. Это то, о чем мечтали горожане. С учетом этого проекта мы все мероприятия, запланированные в рамках 50-летия АВТОВАЗа, реализуем, несмотря на сложности, которые принес этот год», — рассказал Губернатор.

Во время церемонии награждения Дмитрий Азаров вручил  ордена, медали, почетные грамоты Президента РФ, а также документы о присвоении званий «Заслуженный машиностроитель РФ» и  «Заслуженный работник промышленности Самарской области» более чем 50 сотрудникам. Среди них — наладчик автоматических линий АО «АВТОВАЗ» Фуат Кямяков. «Мой девиз — делаю и горжусь!», — отметил заводчанин на церемонии награждения.

Также Дмитрий Азаров вручил коллективу АВТОВАЗа копию уникального документа — постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР о строительстве волжского автозавода с личной подписью Секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

«Надеюсь, документ станет достойным экспонатом вашего музея, — обратился Дмитрий Азаров к сотрудникам завода. — Хочу поблагодарить вас за бережное отношение к истории, ко всем ветеранам, за поддержку и внимание к ним на протяжении всех этих лет».

Версия для печати

Новости

Назад. 22 декабря 2020
ПСБ поддержит онлайн-показ мюзикла "Летучий корабль" Театриума Терезы Дуровой
Нападающий Евгений Бодров пополнил "Ладу"
Дмитрий Азаров вручил награды лучшим автостроителям
Индекс RSBI: в ноябре доступность кредитов для бизнеса достигла исторического максимума
В Самарской области по нацпроекту «Демография» построили 33 новых спортивных объекта
Дмитрий Азаров проверил цены на продукты первой необходимости в магазинах Тольятти

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Каждый житель Самарской области может стать востребованным на рынке труда

Современная система среднего профессионального образования дает большие возможности каждому жителю региона быть профессионалом и заниматься любимым делом. Совершенствование системы СПО происходит в рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. О позитивных изменениях уходящего года представители областного Минобрнауки и образовательных учреждений губернии рассказали журналистам.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Мэрия Самары опубликовала список всех катков города

В основном катки заливают во дворах и возле школ, но также в областной столице есть несколько крупных ледовых площадок для всех желающих: на площади Куйбышева, в четырех городских парках (50 лет Октября на Металлурге, парке Дружбы, Гагарина и Победы), на набережной Волги от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска.

Он и она