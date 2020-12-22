Дмитрий Азаров проверил цены на продукты первой необходимости в магазинах Тольятти

22.12.2020 08:45 Читали 11

В понедельник, 21 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров работает в Тольятти. Помимо плановых мероприятий, Глава региона также заехал в один из магазинов региональной сети, чтобы проверить цены на продукты первой необходимости.

Напомним, что неделю назад Президент страны Владимир Путин поставил задачу перед Правительством РФ разобраться с ростом цен на продукты, о котором сообщали граждане в последнее время, и немедленно принять меры для их стабилизации. В короткие сроки федеральный кабмин подготовил соглашение между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами о снижении и поддержании цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Соглашение устанавливает максимальную отпускную стоимость на товары, цены на которые выросли больше всего. Среди них — сахар-песок и подсолнечное масло. Розничные цены на данные продукты установлены на уровне не более 46 рублей за килограмм и 110 рублей за литр соответственно.

Дмитрий Азаров поставил задачу региональному Правительству отработать вопрос подписания соглашения с руководителями всех торговых сетей, действующих на территории губернии. Проверить, как ведётся работа, Дмитрий Азаров приехал в магазин сети «Миндаль».

Во время осмотра торгового зала представители сети рассказали Губернатору, что одними из первых подписали соглашение. Это позволило снизить цены, в том числе, на подсолнечное масло, которое из-за скачка стоимости на мировом рынке также выросло в цене и на российских прилавках. Таким образом, среднюю цену, которая буквально неделю назад стартовала от 116 рублей, удалость опустить до установленных в соглашении параметров. Кроме того, введены предновогодние акции, по которым цена на продукт составляет порядка 79, 90 рублей. «Мы планируем продлить акцию до 10 января», — сказал представитель сети.

Упаковка сахара весом в 900 граммов в магазине сейчас продается по цене 40,30 рублей. В пересчете на килограмм товара она составляет 45 рублей, что соответствует установленным нормам.

«На территории Самарской области к соглашению присоединились все федеральные сети — «Магнит», «Пятерочка», «Ашан», «Лента» и «Метро». Из наших региональных сетей присоединились «Миндаль», «Белый пеликан», «Семь+я», — доложил Дмитрию Азарову руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка Алексей Софронов. — Мы сейчас вместе с органами местного самоуправления ведём работу, чтобы торговые сети муниципального уровня тоже присоединились к соглашению. Даже если у сети только 3 магазина, мы все равно просим ее присоединиться к соглашению, чтобы цена была доступная в каждом удалённом селе, районе, населенном пункте».

Соглашение будет регулировать цены на товары из базовой продуктовой корзины до конца 1 квартала 2021 года. Дмитрий Азаров поручил министерству промышленности и торговли держать ситуацию с ценообразованием на постоянном контроле.

Положительную динамику цен на товары заметили сами тольяттинцы. Они рассказали Дмитрию Азарову, что сейчас в магазинах есть продукты на любой кошелек, и что немаловажно — много тех, чья цена ниже среднерыночной.

Чтобы у жителей Самарской области была возможность купить качественные товары по доступным ценам, по поручению Главы региона ведется работа по организации предновогодних ярмарок в торговых центрах. В соответствии с договоренностями между Правительством региона и руководителями крупнейших ТЦ, местным фермерам предоставляются торговые площади по минимальным ценам, либо бесплатно. Это дает возможность товаропроизводителям отпускать продукцию без наценки, которая складывается из-за расходов на аренду.