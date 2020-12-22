В Самарской области по нацпроекту «Демография» построили 33 новых спортивных объекта

22.12.2020 10:43 Читали 17

В Самарской области в 2020 году в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, построили 33 новых спортобъекта. Воспитанники двух спортивных школ губернии получили современный инвентарь и экипировку.

В этом году в Самарской области благодаря нацпроекту «Демография» в городах и муниципальных районах построили 24 спортивные площадки. Большинство из них – около образовательных учреждений. На них занимаются учащиеся и местные жители. Тренировки также проходят на 5 новых площадках комплекса «Готов к труду и обороне». Это уличные спорткомплексы с набором различных тренажеров и спортивного оборудования.

Жители Куйбышевского района Самары получили физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, это первый подобный спортобъект в регионе. Спорткомплекс возвели около школы №55. В его состав входят спортплощадка размером 60 на 30 метров с искусственным футбольным газоном, 4 беговые дорожки с профессиональным покрытием, площадка для баскетбола 3х3, зона воркаута и уличных тренажеров, 2 крытых раздевалки и трибуна с навесом на 100 мест.

В Тольятти завершили строительство физкультурно-спортивного комплекса для спортшколы «Акробат», одной из лучших в стране по подготовке батутистов и акробатов. Новый специализированный зал воспитанники школы ждали многие годы. В спорткомплексе, оборудованном современным инвентарем, будут тренироваться как начинающие спортсмены, так и представители сборных команд России.

Первый ледовый каток построили в Похвистнево. Размер площадки — 60 на 30 метров, трибуны рассчитаны на 400 мест. Здесь будут проходить тренировки по хоккею и фигурному катанию, различные соревнования, массовые катания на коньках.

В Самаре в поселке Мехзавод капитально отремонтировали стадион «Салют». Там уложили искусственный газон, сертифицированный FIFA, установили трибуны на 500 мест, сделали беговые дорожки с профессиональным покрытием, площадку для баскетбола и волейбола.

Адресную поддержку получили две спортивные школы олимпийского резерва Самарской области. Для фехтовальщиков СШОР №5 закупили экипировку и инвентарь. У пятиборцев теперь новые кони для верховой езды. Экипировку и инвентарь вручили воспитанникам СШОР №1 для занятий различными видами спорта: футбол, баскетбол, теннис, единоборства, фигурное катание, регби, прыжки на батуте, гандбол.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Послании жителям отмечал, что нужно увеличивать число систематически занимающихся физкультурой: «Для этого будем развивать инфраструктуру спорта». Стратегия лидерства главы региона – в том числе в поддержке и развитии спорта в губернии.

Так, в рамках реализации нацпроекта «Демография» в Тольятти продолжается строительство легкоатлетического манежа, в Самаре — футбольного манежа и Дворца спорта, ведется подготовка к началу строительства лыжероллерной трассы на базе «Чайка». На следующий год также запланировано строительство новых спортплощадок в городах и районах области, площадок ГТО, модернизация стадиона «Орбита» в Самаре, адресная поддержка спортшкол.

«Мы видим конкретный эффект реализации нацпроекта «Демография». Появились новые спортивные объекты, где с радостью занимаются дети, молодежь, люди всех возрастов, профессиональные спортсмены и любители спорта. Каждая спортплощадка, каждый новый спортивный объект – это новый импульс для развития спорта, — подчеркивает врио министра спорта Самарской области Андрей Харин. — Самое главное, что мы четко понимаем, для кого это все строится, как это будет использоваться. Ребята двух спортивных школ получили современный инвентарь и экипировку. Это тоже ощутимая поддержка для наших спортсменов – как высшего уровня, так и тех, кто только недавно занимается».