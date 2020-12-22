16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

В Самарской области по нацпроекту «Демография» построили 33 новых спортивных объекта

Читали 17

В Самарской области в 2020 году в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, построили 33 новых спортобъекта. Воспитанники двух спортивных школ губернии получили современный инвентарь и экипировку.

В этом году в Самарской области благодаря нацпроекту «Демография» в городах и муниципальных районах построили 24 спортивные площадки. Большинство из них – около образовательных учреждений. На них занимаются учащиеся и местные жители. Тренировки также проходят на 5 новых площадках комплекса «Готов к труду и обороне». Это уличные спорткомплексы с набором различных тренажеров и спортивного оборудования.

Жители Куйбышевского района Самары получили физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, это первый подобный спортобъект в регионе. Спорткомплекс возвели около школы №55. В его состав входят спортплощадка размером 60 на 30 метров с искусственным футбольным газоном, 4 беговые дорожки с профессиональным покрытием, площадка для баскетбола 3х3, зона воркаута и уличных тренажеров, 2 крытых раздевалки и трибуна с навесом на 100 мест.

 В Тольятти завершили строительство физкультурно-спортивного комплекса  для спортшколы «Акробат», одной из лучших в стране по подготовке батутистов и акробатов. Новый специализированный зал воспитанники школы ждали многие годы. В спорткомплексе, оборудованном современным инвентарем, будут тренироваться как начинающие спортсмены, так и представители сборных команд России.

 Первый ледовый каток построили в Похвистнево. Размер площадки  — 60 на 30 метров, трибуны рассчитаны на 400 мест. Здесь будут проходить тренировки по хоккею и фигурному катанию, различные соревнования, массовые катания на коньках.

 В Самаре в поселке Мехзавод капитально отремонтировали стадион  «Салют». Там уложили искусственный газон, сертифицированный FIFA, установили трибуны на 500 мест, сделали беговые дорожки с профессиональным покрытием, площадку для баскетбола и волейбола.

  Адресную поддержку получили две спортивные школы олимпийского резерва Самарской области. Для фехтовальщиков СШОР №5 закупили   экипировку и инвентарь. У пятиборцев теперь новые кони для верховой езды. Экипировку и инвентарь вручили воспитанникам СШОР №1 для занятий   различными видами спорта: футбол, баскетбол, теннис, единоборства, фигурное катание, регби, прыжки на батуте, гандбол.

  Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Послании жителям отмечал, что нужно увеличивать число систематически занимающихся физкультурой: «Для этого будем развивать инфраструктуру спорта». Стратегия лидерства главы региона – в том числе в поддержке и развитии спорта в губернии.

  Так, в рамках реализации нацпроекта «Демография» в Тольятти продолжается строительство легкоатлетического манежа, в Самаре — футбольного манежа и Дворца спорта, ведется подготовка к началу строительства лыжероллерной трассы на базе «Чайка». На следующий год также запланировано строительство новых спортплощадок в городах и районах области, площадок ГТО, модернизация стадиона «Орбита» в Самаре, адресная поддержка спортшкол.

«Мы видим конкретный эффект реализации нацпроекта «Демография». Появились новые спортивные объекты, где с радостью занимаются дети, молодежь, люди всех возрастов, профессиональные спортсмены и любители спорта. Каждая спортплощадка, каждый новый спортивный объект – это новый импульс для развития спорта, — подчеркивает врио министра спорта Самарской области    Андрей Харин. — Самое главное, что мы четко понимаем, для кого это все строится, как это будет использоваться. Ребята двух спортивных школ получили современный инвентарь и экипировку. Это тоже ощутимая поддержка для наших спортсменов – как высшего уровня, так и тех, кто только недавно занимается».

Версия для печати

Новости

Назад. 22 декабря 2020
ПСБ поддержит онлайн-показ мюзикла "Летучий корабль" Театриума Терезы Дуровой
Нападающий Евгений Бодров пополнил "Ладу"
Дмитрий Азаров вручил награды лучшим автостроителям
Индекс RSBI: в ноябре доступность кредитов для бизнеса достигла исторического максимума
В Самарской области по нацпроекту «Демография» построили 33 новых спортивных объекта
Дмитрий Азаров проверил цены на продукты первой необходимости в магазинах Тольятти

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Каждый житель Самарской области может стать востребованным на рынке труда

Современная система среднего профессионального образования дает большие возможности каждому жителю региона быть профессионалом и заниматься любимым делом. Совершенствование системы СПО происходит в рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. О позитивных изменениях уходящего года представители областного Минобрнауки и образовательных учреждений губернии рассказали журналистам.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Мэрия Самары опубликовала список всех катков города

В основном катки заливают во дворах и возле школ, но также в областной столице есть несколько крупных ледовых площадок для всех желающих: на площади Куйбышева, в четырех городских парках (50 лет Октября на Металлурге, парке Дружбы, Гагарина и Победы), на набережной Волги от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска.

Он и она