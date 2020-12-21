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ПСБ развивает цифровые каналы для обслуживания корпоративного бизнеса

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ПСБ разработал и внедрил Open API — прямой канал интеграции информационных систем корпоративных клиентов ПСБ с системой ДБО банка PSB Corporate. Данная технология предназначена для мгновенного обмена онлайн данными клиента с интернет-банком — всеми платежными документами, процессами и услугами, ранее реализованными в классическом ДБО.

Open API можно будет использовать для выставления и оплаты счетов, в том числе в рамках сопровождения гособоронзаказа, получения выписок клиента, переписки с банком, работы с зарплатными проектами, оформления заявлений на перевод валюты, осуществления функций валютного контроля. В будущем сервис пополнится новыми услугами.

Применение Open API позволяет компаниям значительно оптимизировать бизнес-процессы и снизить операционную нагрузку. Это достигается благодаря тому, что клиент работает в привычном для себя интерфейсе бухгалтерской или казначейской систем, а также все сформированные клиентом документы сразу отправляются в обработку, минуя этап экспорта\импорта в интернет-банк.

Директор департамента цифрового корпоративного бизнеса и разработки продуктов ПСБ Вячеслав Благирев отметил: "ПСБ планомерно работает над развитием цифровых каналов банка, чтобы предоставить клиентам самые современные и удобные решения для максимально комфортного ведения бизнеса. В связи с пандемией мы усилили работу над онлайн-каналами взаимодействия банка с клиентом. В результате на начало декабря этого года в два раза выросло проникновение корпоративных клиентов ПСБ в цифровые каналы банка по сравнению с прошлым годом, и на 40% выросла их транзакционная активность. Полагаем, что новый сервис Open API продолжит эту динамику. Его простота, удобство и надежность позволят уменьшить трудоемкость работы пользователей с системами ДБО и сэкономят время их работы, что положительно скажется на оптимизации внутренних процессов клиента".

Подключиться к новому решению ПСБ можно как онлайн, так и в офисе банка.

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Назад. 21 декабря 2020
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ПСБ развивает цифровые каналы для обслуживания корпоративного бизнеса

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