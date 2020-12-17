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В Самаре бывшие супруги сражались за дочку и снова влюбились

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Гале 8 лет, последние пару лет девочке было нелегко: она разрывалась между любовью к папе, маме и бабушке с дедушкой. Сложилась парадоксальная ситуация: папа и мама малышки родительских прав не лишены, но с дочерью могли видеться, лишь когда позволяла бабушка, пишет "КП-Самара".

О поведении тещи Вячеслав "Комсомолке" рассказывал этим летом: после рождения внучки Елена Алексеевна здорово помогала молодым родителям, но в какой-то момент, по словам зятя, это перешло все границы: Вячеслав говорит, что женщина могла заявиться к ним домой ранним утром (ключи от квартиры у нее были), раздавала непрошеные советы, вмешивалась в жизнь семейной пары. Марина и Вячеслав стали все чаще ругаться, и дело закончилось разводом.

Любовь к дочке не позволила им расстаться окончательно: они частенько виделись, гуляли вместе. А в 2018 году Марина и Галя вдруг пропали. Обнаружились они в доме Елены Алексеевны недалеко от Самары. Вячеславу с ними общаться не дозволялось, редкие звонки "переключились" на SMSки, а потом и те все чаще оставались без ответа.

Впоследствии Марина рассказала, что жила под контролем мамы: та присматривала, что делают дочь и внучка, что едят, куда собираются. Молодая женщина на тот момент была без работы, и это стало для нее фатальным: ее буквально закрыли в доме родителей.

В какой-то момент Вячеславу удалось "достучаться" до бывшей жены, и вскоре выяснил, что родная мать уже пару раз отправляла ее в психбольницу "поправить здоровье" и даже начала собирать документы, чтобы Марину признали ненормальной.

Мужу удалось справиться с ситуацией. Марина съехала от матери, но та дочь ей не отдала. Вячеслав подал в суд иск об определении места жительства ребенка с отцом. Марина его поддержала.

— К решению этой проблемы подключились не только адвокаты, но соцслужбы, и школьный психолог: ведь от "дележки" в первую очередь страдала Галя. Девочка любила и маму, и папу, и бабушку с дедушкой, и никак не могла понять, почему кого-то нужно выбрать, — рассказала корреспонденту "КП-Самара" адвокат семьи.

Оказалось, что все герои этой истории в самом деле желали малышке только добра. Елена Алексеевна сдалась: отдала внучку родителям, но просила их приезжать в гости почаще. Марина и Вячеслав, объединенные борьбой за дочь, как-то незаметно воссоединились. Недавно пара вновь зарегистрировала брак. Но на сей раз они "на берегу" договорились, что не позволят посторонним вмешиваться в их жизнь.

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Новости

Назад. 17 декабря 2020
В Самаре бывшие супруги сражались за дочку и снова влюбились
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