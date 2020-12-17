В СамГМУ разработают аппарат для диагностики COVID-19

17.12.2020 09:05 Читали 11

Самарские ученые разрабатывают специальную технологию, которая в скором времени позволит дистанционно диагностировать у пациента коронавирус. Речь идет о программно-аппаратном комплексе (ПАК).

Прибор планируют протестировать на базе СамГМУ. Диагностировать ПАК сможет не только коронавирус, но и другие вирусные пневмопнии.

В основе программы будет анализ 350 историй болезни пациентов с COVID-19.

Ученые определили 50 ключевых показателей, по которым будут отслеживать изменения в состоянии здоровья человека. Среди них — данные общего анализа крови с процентным соотношением лейкоцитов, биохимических исследований, иммунного статуса, цитокинового профиля, который позволяет оценить характер заболевания, молекулярно-генетических исследований, КТ, эхокардиографии, лазерной допплеровской флуометрии, которая определяет величину потока эритроцитов в крови и тканях.

Среди всех проанализированных данных ученые выберут те показатели, которые в большей степени влияют на развитие коронавируса. Их и внесут в будущую программу для расчета вероятности появления болезни.

На основе расчета врач в дальнейшем сможет принять решение, лечить заболевшего пациента дома или направить в стационар.

«Основная часть проекта заключается в том, чтобы усовершенствовать эту программу не просто для больных с COVID-19, а именно для пациентов, у которых есть еще и сопутствующие заболевания: сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, метаболический синдром и другие. Прогноз степени тяжести протекания болезни будет определяться в зависимости от количества взаимосвязанных хронических заболеваний» — рассказал ректор СамГМУ Александр Колсанов редакции Волга Ньюс.

Доработанная программа позволит в будущем эффективно лечить пациентов с сопутствующими заболеваниями.