Тольяттинский наставник Алексей Алексеев назначен и. о. главного тренера национальной команды

17.12.2020 15:02 Читали 13

Тольяттинский наставник Алексей Алексеев назначен исполняющим обязанности главного тренера национальной команды страны.

После вылета сборной России из круга претендентов на медали чемпионата Европы, проходящего в Дании, руководство ФГР в лице президента Сергея Шишкарева приняло решение расторгнуть контракт с испанцем Амбросом Мартином, который возглавлял российскую дружину с августа прошлого года вплоть до сегодняшнего дня.

Исполком федерации, утвердив эту отставку, проголосовал за кандидатуру Алексея Алексеева в качестве и.о. главного тренера сборной, которой предстоит в пятницу, 18 декабря, провести свой последний матч на Евро-2020 в Хернинге. В нем она разыграет с командой Нидерландов пятое-шестое места. Начало поединка – в 18.30 (тлт).