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ПСБ расширил сотрудничество с предприятиями госкорпорации "Роскосмос"

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Более 80 предприятий ГК "Роскосмос" подписали с ПСБ договоры по обслуживанию сотрудников в рамках зарплатного проекта. В ближайшее время зарплатные карты ПСБ станут доступны более 50 000 сотрудников госкорпорации.

Каждый сотрудник ГК "Роскосмос", уже получивший карту с эксклюзивным отраслевым дизайном, может пользоваться целым набором привилегий в рамках зарплатного обслуживания. Среди них возможность без комиссий оплачивать коммунальные и другие услуги, бесплатно совершать переводы через систему быстрых платежей до 100 тыс. рублей в месяц в другие банки, без процентов снимать наличные в банкоматах любых банков на территории РФ.

Еще одним важным преимуществом зарплатной карты является возможность выбора необходимого клиенту ежемесячного бонуса. Держатель карты может получать процент на остаток по карте или повышенный кешбэк по трем выбранным категориям товаров, плюс кешбэк за все остальные покупки. Также для держателей карт "Мир" предусмотрен кешбэк за покупки в магазинах партнеров платежной системы "Мир".

С такими условиями работники предприятий могут бесплатно выпустить до 4 дополнительных карт для себя и близких.

Сотрудникам ГК "Роскосмос" в рамках зарплатного проекта доступно кредитование на особых условиях — без дополнительных документов и посещения офиса они могут получить потребительский кредит от 700 тысяч до 5 млн рублей по ставке от 5,5% (при подключении финансовой защиты)*. При своевременной оплате заемщиком ежемесячных платежей ставка автоматически снижается на 1 процентный пункт каждый год (максимальное снижение на 3 процентных пункта), таким образом она может достигнуть 2,5% годовых. Данное предложение распространяется и на рефинансирование до 5 кредитов сторонних банков.

Кроме того, любой желающий сотрудник ГК "Роскосмос" может улучшить свои жилищные условия, воспользовавшись специальными ипотечными программами со сниженными ставками.

За каждым предприятием ГК "Роскосмос" закреплен персональный менеджер от ПСБ для решения вопросов по всему перечню оказываемых услуг.

Соглашение о сотрудничестве по зарплатным проектам ПСБ и госкорпорация "Роскосмос" заключили 24 августа 2020 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020".

*Ставка 5,5% годовых в рублях доступна при оформлении потребительского кредита с финансовой защитой (9,8% годовых в рублях — без подключения финансовой защиты) и при сумме кредита от 700 000 рублей до 3 000 000 рублей. При соблюдении условий договора возможно максимальное снижение первоначальной ставки на 3% (5,5%-3%=2,5%). Условия доступны по программе кредитования работников предприятий ОПК, военнослужащих, госслужащих, зарплатных и других клиентов банка. Срок кредитования — от 1 года до 7 лет. При сумме кредита от 50 000 рублей — ставка от 8,5% годовых в рублях действует при оформлении кредита с финансовой защитой (от 12.5% годовых в рублях — без подключения финансовой защиты). Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
Подробную информацию о потребительском кредите, об условиях снижения ставок, о тарифах, погашении кредита и требованиях к заемщикам можно узнать по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный), в офисах банка и на сайте www.psbank.ru. Информация актуальна на 16.12.2020. Не является публичной офертой.

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Новости

Назад. 16 декабря 2020
ПСБ расширил сотрудничество с предприятиями госкорпорации "Роскосмос"
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