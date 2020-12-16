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Мистический триллер "Кольская сверхглубокая" с 17 декабря эксклюзивно в Wink

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17 декабря в Wink состоится премьера захватывающего художественного фильма о тайнах самой глубокой скважины на Земле — "Кольская сверхглубокая". Главные роли в картине исполнили Милена Радулович, Никита Дювбанов, Николай Ковбас и Сергей Иванюк.

В основу фильма легла история о глубочайшей скважине на Земле — Кольской сверхглубокой, которая была построена в СССР в Мурманской области. На ее бурение ушло больше десяти лет и более 50 километров труб, глубина скважины — 12 километров 262 метра. С этим объектом связаны многочисленные легенды. Одна из самых известных рассказывает о том, как шахтеры услышали из глубины человеческие крики, из-за чего местные газеты и жители назвали ее "колодцем в ад".

Создатели фильма представили свою версию загадочных событий. По сюжету кинокартины однажды на одном из самых секретных объектов СССР, буровой станции "Кольская сверхглубокая", бесследно исчезает несколько местных работников, а позже записывают странные звуки, похожие на крики людей, доносящиеся с глубины 12 000 метров. После этих событий объект закрывают, и небольшая исследовательская группа спускается на 6 000 метров, чтобы узнать, какую тайну скрывает глубочайшая скважина в мире.

Создатели фильма побывали на реальном объекте и провели большую исследовательскую работу. Съемки фильма проходили в Мурманской области на берегу Северного Ледовитого океана. Съемочной группе пришлось пройти немало испытаний посреди арктической тундры и сурового русского севера, снимая в сильные морозы и метели, а также на глубине 160 метров.

Wink — цифровой видеосервис "Ростелекома", который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.rt.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.

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Назад. 16 декабря 2020
Мистический триллер "Кольская сверхглубокая" с 17 декабря эксклюзивно в Wink
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