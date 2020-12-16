"Автобан" завершил проект ЦКАД-3

16.12.2020 16:07 Читали 12

Третий пусковой комплекс Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-3) сдан в эксплуатацию, сообщает пресс-служба строительно-инвестиционного холдинга "Автобан". Завершение одного из ключевых российских транспортных проектов позволит компании передислоцировать освободившиеся строительные мощности на другие объекты, в первую очередь на строительство обхода Тольятти и скоростной автомагистрали М-12 Москва-Казань.

Новая магистраль стала новой визитной карточкой автомобильных дорог России. Трасса высшей технической категории IA протяженностью 105 км включает от четырех до шести полос движения, по две-три в каждом направлении, расчетная скорость движения составляет 140 км/ч. ЦКАД-3 называют самой умной дорогой в стране. Во-первых, здесь впервые внедрена безбарьерная система оплаты проезда free flow, или свободный поток. А еще здесь внедрена система автоматического управления дорожным движением нового поколения. Она включает 75 детекторов транспортного потока, 71 видеокамеру АСУДД и 7 метеостанций. С помощью информационных табло система будет предупреждать водителя, что приближается дождь или возможен снег, что покрытие скользкое или впереди затруднено движение.

Концессионером и генеральным подрядчиком ЦКАД-3 выступил строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" — один из ключевых подрядчиков Федерального Дорожного Агентства и Госкомпании "Автодор" и наиболее активных участников реализации программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Холдинг не только проектирует и строит объекты, но и осуществляет их дальнейшую эксплуатацию и обслуживание. В Самарской области компания строит автомобильный обход города Тольятти, который, как и ЦКАД, является составной частью международного транспортного коридора Европа — Западный Китай.

Генеральный директор строительно-инвестиционного холдинга "Автобан" Алексей Андреев отметил, что ЦКАД является крайне важным транспортным проектом в масштабах всей страны: "Во-первых, он включает Россию в главные международные коридоры: в коридор № 2 Лондон-Берлин-Варшава-Минск-Москва-Нижний Новгород, в коридоры № 9 Хельсинки-Санкт-Петербург-Москва-Киев-Восточная Европа и "Север-Юг" — Хельсинки-Москва-Нижний Новгород. Во-вторых, ЦКАД — настоящий спасительный круг для Москвы, задыхающейся в пробках, поскольку сейчас в МКАД упирается транзитный транспорт со всей Европы и со всех концов России. Взяв на себя от 50 тыс. транзитного транспорта ежедневно, ЦКАД превратит столицу в гораздо более комфортный для проживания мегаполис, с более чистым воздухом и почвой, с более безопасным и удобным пространством для водителей и пешеходов", — рассказал руководитель компании.

Помимо логистических возможностей, ЦКАД открывает новые перспективы для строительства жилой и коммерческой недвижимости, развития торговли и сферы услуг, создания новых рабочих мест и роста налоговых поступлений. Как подчеркивает директор по финансовому развитию холдинга "Автобан" Денис Анисимов, соединение ранее разрозненных территорий, комфортный и быстрый проезд через современные удобные развязки обеспечит колоссальное улучшение качества жизни жителей Подмосковья. "Благодаря развитию бизнеса вдоль ЦКАД местные жители получают удобную и благоустроенную территорию: новые кафе и магазины, офисы и рестораны, автоцентры и ремонтные мастерские. — пояснил он, — Строительство жилья и инфраструктуры вдоль ЦКАД создает десятки тысяч новых рабочих мест, что особенно важно, учитывая, сколько людей потеряли работу из-за пандемии. Жители прилегающих городов и сел смогут работать рядом с домом, не тратя бесконечные часы на дорогу до места работы и домой".

В компании отмечают, что современная автомагистраль выводит на качественно новый уровень внутрироссийские и международные деловые связи, обеспечивая сокращение сроков грузооборота и рост объемов перевозок. Ввод ЦКАД в эксплуатацию станет мощным драйвером развития экономики всей страны.

В рамках проекта в окрестностях Тольятти строится скоростная магистраль первой технической категории протяженностью почти 100 км, а также мост через Волгу. На сегодняшний день — это крупнейший в регионе проект развития транспортной инфраструктуры. Закончить объект планируется к 2024 году. Сдача ЦКАД в эксплуатацию окажет прямое влияние на динамику инфраструктурного развития Самарской области: освободившиеся строительные мощности "Автобан" передислоцирует на возведение обхода Тольятти. Чем раньше будут введены все элементы транспортного коридора, тем быстрее Самарский регион включится в активную международную логистику. Представители крупного бизнеса и небольшие организации получат дополнительный стимул для строительства специализированной и коммерческой недвижимости, офисных центров и автозаправочных станций, кафе и ресторанов.