16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Автобан" завершил проект ЦКАД-3

Читали 12

Третий пусковой комплекс Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД-3) сдан в эксплуатацию, сообщает пресс-служба строительно-инвестиционного холдинга "Автобан". Завершение одного из ключевых российских транспортных проектов позволит компании передислоцировать освободившиеся строительные мощности на другие объекты, в первую очередь на строительство обхода Тольятти и скоростной автомагистрали М-12 Москва-Казань.

Новая магистраль стала новой визитной карточкой автомобильных дорог России. Трасса высшей технической категории IA протяженностью 105 км включает от четырех до шести полос движения, по две-три в каждом направлении, расчетная скорость движения составляет 140 км/ч. ЦКАД-3 называют самой умной дорогой в стране. Во-первых, здесь впервые внедрена безбарьерная система оплаты проезда free flow, или свободный поток. А еще здесь внедрена система автоматического управления дорожным движением нового поколения. Она включает 75 детекторов транспортного потока, 71 видеокамеру АСУДД и 7 метеостанций. С помощью информационных табло система будет предупреждать водителя, что приближается дождь или возможен снег, что покрытие скользкое или впереди затруднено движение.

Концессионером и генеральным подрядчиком ЦКАД-3 выступил строительно-инвестиционный холдинг "Автобан" — один из ключевых подрядчиков Федерального Дорожного Агентства и Госкомпании "Автодор" и наиболее активных участников реализации программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Холдинг не только проектирует и строит объекты, но и осуществляет их дальнейшую эксплуатацию и обслуживание. В Самарской области компания строит автомобильный обход города Тольятти, который, как и ЦКАД, является составной частью международного транспортного коридора Европа — Западный Китай.

Генеральный директор строительно-инвестиционного холдинга "Автобан" Алексей Андреев отметил, что ЦКАД является крайне важным транспортным проектом в масштабах всей страны: "Во-первых, он включает Россию в главные международные коридоры: в коридор № 2 Лондон-Берлин-Варшава-Минск-Москва-Нижний Новгород, в коридоры № 9 Хельсинки-Санкт-Петербург-Москва-Киев-Восточная Европа и "Север-Юг" — Хельсинки-Москва-Нижний Новгород. Во-вторых, ЦКАД — настоящий спасительный круг для Москвы, задыхающейся в пробках, поскольку сейчас в МКАД упирается транзитный транспорт со всей Европы и со всех концов России. Взяв на себя от 50 тыс. транзитного транспорта ежедневно, ЦКАД превратит столицу в гораздо более комфортный для проживания мегаполис, с более чистым воздухом и почвой, с более безопасным и удобным пространством для водителей и пешеходов", — рассказал руководитель компании.

Помимо логистических возможностей, ЦКАД открывает новые перспективы для строительства жилой и коммерческой недвижимости, развития торговли и сферы услуг, создания новых рабочих мест и роста налоговых поступлений. Как подчеркивает директор по финансовому развитию холдинга "Автобан" Денис Анисимов, соединение ранее разрозненных территорий, комфортный и быстрый проезд через современные удобные развязки обеспечит колоссальное улучшение качества жизни жителей Подмосковья. "Благодаря развитию бизнеса вдоль ЦКАД местные жители получают удобную и благоустроенную территорию: новые кафе и магазины, офисы и рестораны, автоцентры и ремонтные мастерские. — пояснил он, — Строительство жилья и инфраструктуры вдоль ЦКАД создает десятки тысяч новых рабочих мест, что особенно важно, учитывая, сколько людей потеряли работу из-за пандемии. Жители прилегающих городов и сел смогут работать рядом с домом, не тратя бесконечные часы на дорогу до места работы и домой".

В компании отмечают, что современная автомагистраль выводит на качественно новый уровень внутрироссийские и международные деловые связи, обеспечивая сокращение сроков грузооборота и рост объемов перевозок. Ввод ЦКАД в эксплуатацию станет мощным драйвером развития экономики всей страны.

В рамках проекта в окрестностях Тольятти строится скоростная магистраль первой технической категории протяженностью почти 100 км, а также мост через Волгу. На сегодняшний день — это крупнейший в регионе проект развития транспортной инфраструктуры. Закончить объект планируется к 2024 году. Сдача ЦКАД в эксплуатацию окажет прямое влияние на динамику инфраструктурного развития Самарской области: освободившиеся строительные мощности "Автобан" передислоцирует на возведение обхода Тольятти. Чем раньше будут введены все элементы транспортного коридора, тем быстрее Самарский регион включится в активную международную логистику. Представители крупного бизнеса и небольшие организации получат дополнительный стимул для строительства специализированной и коммерческой недвижимости, офисных центров и автозаправочных станций, кафе и ресторанов.

Версия для печати

Новости

Назад. 16 декабря 2020
Мистический триллер "Кольская сверхглубокая" с 17 декабря эксклюзивно в Wink
"Автобан" завершил проект ЦКАД-3
В Тольятти появился первый "Умный домофон" от "Ростелекома"
ВСК интегрировалась c "Цифровым профилем" и упростила оформление ОСАГО
ПСБ победил в номинации "Возвращение года" премии Cbonds Awards с биржевыми облигациями на 10 млрд рублей

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Каждый житель Самарской области может стать востребованным на рынке труда

Современная система среднего профессионального образования дает большие возможности каждому жителю региона быть профессионалом и заниматься любимым делом. Совершенствование системы СПО происходит в рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. О позитивных изменениях уходящего года представители областного Минобрнауки и образовательных учреждений губернии рассказали журналистам.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Мэрия Самары опубликовала список всех катков города

В основном катки заливают во дворах и возле школ, но также в областной столице есть несколько крупных ледовых площадок для всех желающих: на площади Куйбышева, в четырех городских парках (50 лет Октября на Металлурге, парке Дружбы, Гагарина и Победы), на набережной Волги от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска.

Он и она