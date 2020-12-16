В Тольятти появился первый "Умный домофон" от "Ростелекома"

16.12.2020 12:30 Читали 13

"Ростелеком" установил "Умный домофон" в многоквартирном доме Тольятти. Первые смарт-устройства, подключенные к цифровой платформе оператора "Ростелеком Ключ", появились в новостройке жилищно-строительного кооператива "Берег 18А". Воспользоваться услугой смогут 48 семей.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"С цифровыми сервисами создавать безопасное и удобное для жизни пространство намного проще. Система "Ростелеком. Ключ" — это новый уровень комфорта в доме, в подъезде и во дворе. Все необходимые функции сгруппированы в одном приложении, а управлять ими легко, достаточно пары кликов".

Жильцы получили возможность дистанционно открывать двери при помощи мобильного приложения на смартфоне, создавать временные ключи для гостей и настраивать переадресацию звонков на номера телефонов всех членов семьи.

Домофоны оборудованы встроенной камерой и антивандальным корпусом. Видеозаписи хранятся на защищенном сервере в течение семи суток и доступны только владельцам жилья. Клиенты компании смогут просматривать их, а также получать данные обо всех посещениях и звонках в квартиру из личного кабинета.

В дальнейшем жильцам дома будет просто подключить и другие сервисы платформы "Ростелеком Ключ": "Комплексное видеонаблюдение", "Умный шлагбаум", "Умные счетчики", "Wi-Fi на придомовой территории".

Елена Балашова, руководитель департамента информационных технологий и связи администрации Тольятти:

"Для формирования "Умного города" недостаточно внедрить инновационные технологии в инфраструктуру улиц и площадей. Главная задача — качественно изменить жизнь тольяттинцев. Экосистема сервисов "Ростелеком. Ключ" обеспечит комфорт и безопасность тольяттинцев".

Стоимость "Умного домофона" для жителей Самарской области в зависимости от выбранных опций составляет от 20 до 100 рублей в месяц. При одновременном подключении интернета, интерактивного ТВ и домашнего телефона от "Ростелекома" услуга предоставляется бесплатно.

Продукты экосистемы "Ростелеком Ключ" можно установить в любых домах, не только в новостройках. Дополнительная информация о сервисах доступна представителям управляющих компаний и товариществ собственников жилья Самарской области по телефону 8 800 301 05 50.