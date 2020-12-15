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Врачи клиник "Мать и дитя" при поддержке "Ростелекома" делают телемедицину доступнее для жителей российских регионов

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"РТ-Доктис" (совместное предприятие "Цифромеда", "Доктис" и РФПИ) завершил разработку федеральной телемедицинской платформы, интегрированной с единой государственной системой идентификации. В декабре 2020 года "Ростелеком" приступил к активному подключению региональных систем здравоохранения к платформе на безвозмездной основе.

Актуальность услуг телемедицинской помощи резко возросла в условиях пандемии COVID-19 и сезонного роста респираторных заболеваний. Цифровая телемедицинская платформа позволит сократить число очных консультаций с врачами как минимум на 30%. С помощью удобных инструментов врачи могут дистанционно делать назначения, выписывать электронные рецепты или открывать цифровые больничные листы в случаях, предусмотренных законодательством. Кроме того, обеспечивается дистанционный мониторинг больных, которые находятся на амбулаторном лечении, имеют хронические заболевания или недавно выписаны из стационара.

Для получения услуги пациенту необходимо авторизоваться на портале gostelemed.ru, используя учетную запись портала госуслуг, выбрать нужного специалиста и записаться на прием. К концу текущего года платформа будет готова передавать все медицинские назначения и протоколы, созданные в процессе дистанционного приема врача, непосредственно в личный кабинет пациента на едином портале госуслуг.

В течение 2020 года телемедицинская платформа прошла испытания в Белгородской, Московской и Ростовской областях, в ходе которых отработано взаимодействие врачей с пациентами, а также с крупными аптечными сетями. Всего в тестировании приняли участие 53 медицинские организации и 380 аптек ("Ригла", "36,6", "Магнит", "Планета Здоровья", "Аптечная традиция" и другие), обучено более 300 врачей, проведено более 20 тыс. дистанционных консультаций, выписано более 300 тыс. электронных рецептов. Интеграция платформы с системой обязательного медицинского страхования позволила сделать телемедицинские консультации бесплатными для пациентов.

В настоящее время дистанционными медицинскими консультациями на платформе уже могут пользоваться жители Белгородской, Владимирской, Калужской, Московской, Ростовской областей и Пермского края. В 2021 году платформа будет готова работать во всех регионах страны.

"Очень важно сейчас проявлять заботу и внимание к людям, которые переболели коронавирусом в тяжелой форме и продолжают восстанавливаться дома. Это коварная болезнь, последствия ощущаются долго, и наша задача — поддержать каждого. Для этого мы создали Центр телемедицины в МОНИКИ1. Сначала здесь работало 20 врачей, сейчас — еще больше. Ежедневно проводится более 300 консультаций. Это видеосвязь или просто телефонный звонок, врач оценивает динамику состояния пациента, при необходимости организует выезд врача или бригады скорой помощи. Также можно получить и консультацию узкого специалиста, скажем, кардиолога, невролога, эндокринолога. Спасибо нашим медикам, это востребованный формат помощи, пусть и на расстоянии", — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Ростовская область сегодня активно поддерживает все новые цифровые инициативы, особенно связанные с важнейшей темой здравоохранения. Так, уже в этом году мы успешно запустили несколько пилотных проектов по телемедицине, которые показали высокую эффективность и востребованность у населения. Следующий шаг — предоставление телемедицинских услуг всем жителям Дона. Это для нас крайне значимая задача, реализация которой поможет населению получить медицинскую помощь в самые короткие сроки, а также снизить загрузку донских врачей в это непростое время. Для Ростовской области данный проект — важная составляющая общей стратегии по созданию комфортного и безопасного пространства на территории всего региона, или, как мы сегодня подчеркиваем, — "Территории цифры", — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Лицензия на использование и подключение к телемедицинской платформе бесплатны для региональных систем здравоохранения. Для подключения региону необходимо выделить медицинские учреждения и врачей, которые будут проводить телемедицинские консультации, а также организовать разъяснительную работу о доступности сервиса для населения. В процессе внедрения платформы в регионах также участвуют врачи сети клиник "Мать и дитя" из разных городов России. Они не только передают свои знания и опыт по проведению дистанционных консультаций врачам государственных клиник, но и максимально помогают им, также оказывая бесплатные телемедицинские консультации жителям.

"В условиях пандемии важно минимизировать риск заражения инфекционными заболеваниями, в том числе в медицинских учреждениях. Телемедицинская консультация позволяет обезопасить как врача, так и пациента, снизить общую нагрузку на систему здравоохранения, а также создает дополнительные комфортные условия для пациента, позволяя ему не тратить время на поездку в клинику", — сказал академик РАН, известный врач, акушер-гинеколог Марк Курцер, основатель телемедицинского сервиса "Доктис".

"Конечно, такая телемедицинская платформа крайне нужна именно сейчас. Нагрузка на систему здравоохранения беспрецедентно выросла, все силы брошены на борьбу с COVID-19. Наше решение поможет обеспечить доступность медпомощи за счет более эффективного распределения нагрузки на врачей, привлечения персонала из других городов и районов, а также врачей сети клиник "Мать и дитя" — нашего партнера по проекту. Мы смогли запустить проект в сжатые сроки, объединив свои инфраструктурные и цифровые компетенции с медицинскими компетенциями наших партнеров. В перспективе мы планируем полную интеграцию телемедицинской платформы с порталом госуслуг и единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения на федеральном и региональном уровнях. Благодаря таким слаженным действиям с нашими партнерами из "Ростеха" и сети "Мать и дитя" мы повышаем доверие к новым цифровым технологиям в здравоохранении и делаем качественную медицинскую помощь доступной, несмотря на расстояния и место проживания пациента", — подчеркнул президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

1Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского.

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Новости

Назад. 15 декабря 2020
Врачи клиник "Мать и дитя" при поддержке "Ростелекома" делают телемедицину доступнее для жителей российских регионов
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