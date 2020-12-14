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ПСБ провел онлайн-форум финансовой грамотности "Просто Капитал" более чем для 400 тыс. слушателей

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ПСБ 11 и 12 декабря провел онлайн-форум финансовой грамотности "Просто Капитал", который позволил более чем 400 тыс. слушателям получить современную и достоверную информацию об управлении личными финансами.

"Взрослые и подростки, продвинутые инвесторы и неискушенные в финансовых продуктах пользователи, самозанятые и начинающие предприниматели — онлайн-форум "Просто Капитал" оказался полезным и познавательным для людей с совершенно разными потребностями и знаниями в сфере финансовой грамотности. Являясь открытой образовательной онлайн-площадкой, форум предоставил возможности для обмена опытом, новых знакомств, а также для формирования осознанности принимаемых финансовых решений. Два дня живых, интересных выступлений и мастер-классов в безопасном формате — так прошел форум "Просто капитал", — сказал руководитель блока малого и среднего бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов.

Программа форума включала в себя четыре трека, которые были разделены по глубине знаний в сфере финансов: профессиональный трек, трек для начинающих, трек для продвинутых и трек для подростков. Спикерами форума стали представители ПСБ, федеральных ведомств и руководители регионов, а также сотрудники и основатели компаний в сфере электронной и розничной торговли, деловых, общественных и спортивных организаций и др.

В первый день в рамках профессионального трека состоялась пленарная сессия "МСБ в 2021: пути восстановления и возврата к росту", а также мастер-классы по цифровым сервисам для бизнеса, финансовой грамотности для новых предпринимателей и пр. На сессии "Самозанятые: преимущества и перспективы" обсуждались аспекты работы в этом статусе. Во второй день начинающие узнали, как управлять семейным бюджетом, грамотно планировать пенсию, где безопасно хранить деньги и как уберечься от мошенников. Трек для продвинутых научил грамотно инвестировать, как решить жилищный вопрос, как выгодно использовать кредиты и господдержку. Подросткам на соответствующем треке рассказали, как грамотно ставить цели и планировать свое финансовое будущее, как самому заработать на карманные расходы и какая профессия будет финансово востребована в будущем.

Кроме того, для гостей форума были проведены увлекательные онлайн-викторины, на которых каждый участник смог проверить свои знания в финансах, а самые высокие в рейтинге ответов получили ценные призы от ПСБ.

16 декабря сайт prostokapital.ru будет преобразован в ресурс с архивом видеозаписей со всех треков онлайн-форума "Просто Капитал". Также на сайте будут доступны презентационные материалы от спикеров.

Участниками онлайн-форума "Просто капитал" смогли стать предприниматели и частные клиенты ПСБ, в том числе те, которые раньше обслуживались в Связь-Банке. После присоединения к ПСБ им стали доступны все преимущества от работы с технологичным и надежным государственным банком, включая современные и выгодные сервисы цифрового банкинга, торгового эквайринга, онлайн-кредитования и онлайн-факторинга, выпуск цифровых бизнес-карт, льготные кредиты в рамках программ господдержки.

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Назад. 14 декабря 2020
ПСБ провел онлайн-форум финансовой грамотности "Просто Капитал" более чем для 400 тыс. слушателей
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