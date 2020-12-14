Благодаря нацпроекту "Культура" в селе Дмитриевка отремонтировали Дом культуры

14.12.2020 08:59 Читали 10

В субботу, 12 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров находится с рабочим визитом в Нефтегорском районе. В ходе поездки Глава региона оценил преобразования, произошедшие с социальными объектами и общественными пространствами благодаря национальным проектам, инициированным Президентом страны Владимиром Путиным.

Так, вместе с депутатом Государственной Думы Александром Хинштейном Дмитрий Азаров посетил Дом культуры в селе Дмитриевка. ДК — настоящий центр культурной жизни для жителей отдаленного села. Именно здесь сельчане посещают кружки и секции по 12 направлениям, принимают участие в культурно-досуговых мероприятиях, проводят собрания. Но возможности ДК серьезно ограничивало отсутствие современной материально-технической базы и оборудованных помещений. Именно поэтому дмитриевцы обратились к Главе региона с просьбой оказать содействие в проведении ремонтных работ в здании. Дмитрий Азаров откликнулся на инициативу жителей, поручил руководству Нефтегорского района и министерства культуры подготовить проектно-сметную документацию и подать заявку для включения объекта в национальный проект «Культура».

В здании, которое не видело ремонта с 1978 года, за время проведения работ обновили инженерные коммуникации, провели отделку помещений, оборудовали выставочную галерею в холле на первом этаже, отремонтировали зрительный зал, оборудовали бильярдную зону и студию звукозаписи. Кроме того, на втором этаже ДК модернизировали помещение местной библиотеки, разделив его на тематические зоны: зону групповой и индивидуальной работы, зону для творчества и проведения мероприятий, а также зону электронного читального зала. Для малышей, пока их мамы занимаются в кружках и секциях, оборудована зона для творчества.

«Мы ждем, когда окончательно снимут все ограничительные меры, и к нам хлынет поток наших зрителей и посетителей, потому что нам как вокальной группе интереснее работать «вживую», чем давать онлайн-концерты. Нам не терпится в полной мере испытать новое оборудование, возможности нашего концертного зала, — отметила Лариса Шатилова, солистка вокальной группы «Девчата». — Большое спасибо Дмитрию Игоревичу за то, что на территории региона обновляются Дома культуры».

Общаясь с творческими коллективами ДК, Дмитрий Азаров поблагодарил их за активную работу по формированию культурной жизни села и духовное воспитание подрастающего поколения.

«Уверен, что и раньше вы создавали настроение для жителей села. А теперь, в отремонтированном и переоборудованном ДК, который отрывает новые возможности, — тем более, — сказал Глава региона. — Большое вам спасибо за то, что так щедро делитесь своим талантом. Это особенно важно в этот сложный период пандемии: хорошее настроение влияет на иммунитет положительным образом, а значит, своей работой вы помогаете людям не только развивать свои таланты, но и поддерживать здоровье».

Особая гордость жителей Дмитриевки — музей истории села, который также расположился в здании ДК и готовится к открытию. Сотрудники Дома культуры рассказали Дмитрию Азарову, что в предыдущие годы экспозиция музея была частично утеряна, и сейчас ее восстанавливают все миром: жители села делятся интересными вещами, фотографиями, которые в дальнейшем станут музейными экспонатами. «Нам важно, чтобы наши детки знали историю своего родного села», — подчеркнули сотрудники ДК.

Глава региона отметил, что знание истории своей малой родины — крайне важно. «Это во многом предопределяет будущее развитие села», — подчеркнул Дмитрий Азаров. Чтобы сотрудники ДК могли вести работу по патриотическому воспитанию, применяя современные технологии, Дмитрий Азаров вручил им ноутбуки, на которых ребята смогут заниматься, осваивать новые знания, развивать техническое творчество.

Кроме того, Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн осмотрели парк, благоустроенный по нацпроекту «Жилье и городская среда»,а также возложили цветы к Мемориалу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Во время осмотра парка к Главе региона подошли хоккеисты местной команды. Они рассказали, что совсем недавно сразились с командой села Подъем-Михайловка Волжского района. Хоккеисты отметили, что в дальнейших планах — участие в новых турнирах. Губернатор поручил главе Нефтегорского района Александру Баландину закупить для команды новую форму.