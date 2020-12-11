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ПСБ стал третьим на рынке по числу кредитов в рамках господдержки МСБ

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ПСБ в период действия антикризисных мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса выдал порядка 30 тысяч льготных кредитов, что позволило банку занять третье место на рынке по этому показателю, заявил руководитель блока малого и среднего бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов в рамках онлайн-форума "Просто капитал".

"Несмотря на то что кредитные меры поддержки были направлены на компании определенных видов деятельности, ими получилось охватить очень большой сегмент рынка - более чем 260 тыс. предприятий с пятью миллионами занятых получили такую поддержку. То есть программа действительно достигла общенационального эффекта. ПСБ очень активно участвовал в реализации мер антикризисной поддержки, нам удалось занять третье место в стране по количеству предоставленных займов, и предприниматели получили через нас 50 млрд рублей антикризисных кредитов", - сообщил Константин Басманов.

Он отметил, что в период шоковых изменений основной негативный эффект пришелся на сферы, связанные с продажами, сильнее всего пострадали сфера услуг и торговля непродовольственными товарами. "Но очень интересно то, что в этот период происходило с доступностью кредитования - вело оно себя совершенно обратным образом, и объяснить это можно только беспрецедентными мерами именно кредитной поддержки, которые в этот период реализовывались. Речь идет о кредитах на поддержание занятости под 0% и кредитах на восстановление деятельности под 2%. Доступность кредитов в период максимального падения продаж оставалась на довольно высоком уровне", - сообщил Басманов.

Форум "Просто капитал" проходит 11 и 12 декабря. Предприниматели и частные клиенты ПСБ, которые раньше обслуживались в Связь-Банке, также смогли стать участниками первого дня онлайн-форума "Просто капитал". После присоединения к ПСБ им стали доступны все преимущества от работы с технологичным и надежным государственным банком, включая современные и выгодные сервисы цифрового банкинга, торгового эквайринга, онлайн-кредитования и онлайн-факторинга, выпуск цифровых бизнес-карт, льготные кредиты в рамках программ господдержки.

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Назад. 11 декабря 2020
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