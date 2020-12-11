У "Ладьи" несколько изменений в составе

11.12.2020 11:21 Читали 13

Хоккейный клуб "Лада" заключил контракты до конца сезона с нападающими Александром Трапезниковым и Альбертом Аликовым.

Александр Трапезников воспитанник ангарского хоккея, в сезоне 2020/21 он сыграл 8 матчей в составе "Ермака" в ВХЛ, но очков не набрал.

Альберт Аликов воспитанник омского хоккея, в сезоне 2020/21 он выступал в составе "Омских Ястребов" в МХЛ, где отметился 1 передачей в 17 матчах.

По обоюдному согласию сторон расторгнуты соглашения с нападающими Михаилом Тепикиным и Ильнаром Фахрутдиновым, а также с защитником Георгием Агафоновым.

По итогам просмотра принято решение не заключать полноценный контракт с форвардом Рамазаном Галиевым.