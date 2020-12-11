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Врачи ковид-госпиталей региона получат инновационный препарат для лечения коронавируса

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В пятницу, 11 декабря, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с председателем совета директоров фармацевтической компании «ПРОМОМЕД» Петром Белым. В рамках благотворительной программы «Арепливир» – врачам» организация передала медикам, которые работают в красных зонах ковид-госпиталей региона, 1000 упаковок препарата для борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Наша фармацевтическая компания вместе с Министерством здравоохранения Российской Федерации помогает врачам, работающим в красной зоне, получить препарат прямого противовирусного действия «Арепливир», чтобы иметь возможность при первых симптомах возникновения инфекции сразу же приступить к лечению. Компания передает одну тысячу упаковок на благотворительной основе, бесплатно. Первая партия уже поступила на склады министерства здравоохранения Самарской области», – отметил Петр Белый.

«Препарат мы дадим, в первую очередь, работникам амбулаторно-поликлинического звена и скорой медицинской помощи, – пояснил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. – Это препарат, который будет на случай, если медработник заболеет, чтобы он мог скорее начать прием этиотропной терапии, быстрее вылечиться и вернуться в строй на помощь жителям нашего региона».

Препарат уже включен в клинические рекомендации лечения больных коронавирусом. Руководитель фармкомпании отметил, что «Арепливир» рекомендован Министерством здравоохранения России и является препаратом первого ряда в лечении пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

«Он блокирует размножение вируса, и этот вирус физически уничтожается в организме, – добавил руководитель фармкомпании. – Если начинать применять препарат при первых симптомах, в первый, второй день заболевания, то практически можно всю опасность его развития свести к нулю».

Министр здравоохранения региона добавил, что о действии и результатах практического применения этого препарата более подробно расскажут врачам больниц региона в рамках проведения специального семинара. «Всем без исключения будут даны необходимые материалы, доказывающие эффективность применения этого препарата, рассказывающие о его действии», – добавил Армен Бенян.

Напомним, что по поручению Главы региона подобные семинары, вебинары для врачей региона ведущие специалисты проводят на регулярной основе. Связано это, прежде всего, с совершенствованием протоколов лечения больных Covid-19. «Мы регулярно получаем от федерального Минздрава методические рекомендации и протоколы лечения, которые постоянно совершенствуются. А это более двухсот страниц текста, и не всегда у медиков есть возможность оперативно с ними ознакомиться. Поэтому мы проводим семинары, вебинары, в рамках которых наши ведущие специалисты, инфекционисты, пульмонологи подробно рассказывают новые алгоритмы лечения врачам, которые и так сейчас работают на износ», – пояснил Губернатор.

Сейчас компания в несколько раз нарастила производственные мощности, чтобы выпускать большее количество упаковок препарата «Арепливир» и ликвидировать имеющийся в аптеках дефицит. Петр Белый выразил уверенность в том, что сотрудничество региона с компанией будет более тесным: «Думаю, мы получим хороший опыт терапевтического применения. И если этот опыт удовлетворит наших коллег, то мы будем развивать это сотрудничество и осуществлять поставки для нужд всей системы здравоохранения Самарской области».

В завершение рабочей встречи руководитель Глава выразил слова благодарности руководителю фармацевтической компании за визит и особое внимание к Самарской области. «Хочу поблагодарить вас за такую помощь лечебным учреждениям по защите здоровья врачей. То, что 1000 комплектов будет бесплатно поставлено в наши больницы, считаю очень важным в этот сложный для нас всех период», – сказал Дмитрий Азаров.

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