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Начинающие журналисты года: итоги конкурса "DOT-журналистика. Юнкоры"

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"Ростелеком. Лицей" подводит итоги IV Ежегодного конкурса для начинающих интернет-журналистов и блогеров "DOT-журналистика. Юнкоры". Участие в конкурсе приняли корреспонденты школьных и городских СМИ, молодежных изданий, школьники и студенты до 18 лет, которые пишут об интернет-технологиях в своих блогах или социальных сетях. Они представили на суд жюри 50 журналистских работ: статей, эссе, репортажей, инфографик и лонгридов.

В состав жюри конкурса вошли представители организаторов и партнеров конкурса: "Ростелеком. Лицея", фонда "Разумный интернет", Координационного центра доменов .RU/.РФ.

Победителями конкурса "DOT-журналистика. Юнкоры 2020" стали:

"Интересно наблюдать, как из года в год меняется повестка конкурсных работ. Ожидаемо, что в 2020-м юные журналисты чаще всего писали о дистанционном обучении. Это действительно большое событие, оно поменяло привычный уклад учебы и поставило перед нами — ИТ-отраслью, педагогами, детьми и родителями — новые задачи и вызовы. Юнкоры поделились собственным взглядом на эту тему, преимуществами и недостатками такого образования, своим настроением и даже страхами. Самые интересные наблюдения мы отметили призами в нескольких номинациях", — отметила пресс-секретарь Координационного центра доменов .RU/.РФ, член жюри конкурса Виктория Бунчук.

"Ребята подошли креативно и профессионально к выполнению задания. Мы отметили несколько работ и очень долго выбирали победителя. Что нас зацепило, так это нестандартный подход, интересная интерпретация своего опыта и глубина понимания современных процессов, связанных с безопасностью в интернете", — сказала директор проекта "Ростелеком. Лицей", член жюри конкурса Ирина Козловская.

В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки и отмены ряда отраслевых мероприятий торжественная церемония награждения не состоится — дипломы и призы будут отправлены почтой или курьерской службой. Победителей ждут гаджеты, которые пригодятся в учебе или работе, настольные игры, сувениры и сертификаты на обучение в "Ростелеком. Лицее" сроком на три месяца.

Напомним, конкурс "DOT-журналистика. Юнкоры" проводится Координационным центром доменов .RU/.РФ и РАЭК при поддержке домена .ДЕТИ с 2017 года. В этом году главным партнером конкурса стал "Ростелеком. Лицей". Информационную поддержку оказали РОЦИТ, Национальное агентство школьной прессы (НАШпресс) и Юнпресс. Официальный регистратор — REG.RU.

Цель конкурса — повысить уровень цифровой грамотности пользователей интернета, а также профессиональный и качественный уровень журналистских работ об интернете и цифровых технологиях.

"Ростелеком. Лицей" — это образовательная онлайн-платформа, которая объединяет уроки по всей школьной программе с 1 по 11 класс и курсы по развитию. Уроки разработаны преподавателями из ведущих вузов России в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. К каждому уроку прилагается тест и тренажер на закрепление материала, есть интерактивные подсказки и советы. Платформа отслеживает и показывает родителям прогресс ученика. "Лицей" помогает закрыть пробелы в знаниях и подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ. В разделе "Развивающие курсы" собраны курсы по профориентации, обучающие мультфильмы, тренажеры на развитие мышления и много другое.

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Назад. 11 декабря 2020
Начинающие журналисты года: итоги конкурса "DOT-журналистика. Юнкоры"
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