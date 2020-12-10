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Сергей Цикалюк победил в конкурсе "Предприниматель года 2020" в номинации "Финансовые и юридические услуги"

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8 декабря 2020 года были объявлены победители международного конкурса "Предприниматель года 2020" (EY Entrepreneur Of the Year Awards®). Конкурс проводится компанией EY на протяжении 29 лет и по праву считается самым престижным международным конкурсом в области предпринимательства. Сергей Цикалюк, председатель совета директоров Страхового Дома ВСК, вошел в тройку суперфиналистов и стал победителем конкурса в номинации "Финансовые и юридические услуги".

Сегодня география конкурса охватывает около 145 городов в 50 странах мира. В России конкурс проводится с 2003 года. Все победители, выбранные по решению независимого жюри, были определены в ходе дискуссии, которая прошла 8 декабря на странице совместного спецпроекта EY и Forbes "Тест на устойчивость", посвященного теме предпринимательства и бизнеса в условиях неопределенности.

В состав жюри вошли известные представители деловых и академических кругов, а также победители прошлых лет. В их числе: директор Фонда Развития Интернет-Инициатив Кирилл Варламов, председатель совета директоров группы компаний "Велком" Раиса Демина, генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров, сооснователь и вице-президент сети гипермаркетов Hoff Михаил Кучмент, президент "Ростик Групп" Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко, генеральный директор ПАО "Совфрахт" Дмитрий Пурим, председатель совета директоров группы компаний "Р-Фарм" Алексей Репик, президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов, член бюро правления РСПП Давид Якобашвили. Они оценивали конкурсантов по таким критериям, как предпринимательский дух, инновационность, финансовые результаты деятельности компании, динамика роста, лидерство в отрасли, корпоративная социальная ответственность и др.

В этом году был зафиксирован рекордный интерес к конкурсу. Число заявок на участие впервые превысило сотню. К состязанию были допущены 89 предпринимателей из 84 компаний. Все вместе они обеспечивают работой более 22 000 российских граждан, а их совокупный доход превышает 78 млрд рублей. Конкурс имел широкий региональный охват: были представлены сразу 12 регионов России.

Названы победители в 11 номинациях, среди них: генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов, сооснователь "Право.ру" Алексей Пелевин, сооснователь и генеральный директор ООО "Большая Тройка" Артем Седов, основатель и управляющий партнер "КОНТИНУУМ ГРУПП" Константин Клюка, генеральный директор ГК "ЛайнерТек" Александр Кочуров и др.

Сергей Цикалюк, председатель совета директоров Страхового Дома ВСК вошел в тройку суперфиналистов и стал победителем конкурса в номинации "Финансовые и юридические услуги".

Сергей Цикалюк — основатель и бессменный лидер ВСК. Находясь у истоков становления современного страхового рынка России и развивая компанию в рыночных условиях, Сергей Цикалюк оказал существенное влияние на развитие всей отрасли. Профессиональные знания в страховой области и умение работать с людьми позволили ему успешно проявить себя на протяжении всех лет работы в компании. Он уделяет много внимания эффективности деятельности всего страхового сообщества и повышению доверия населения. Был награжден орденом Почета за заслуги в развитии страхового дела и многолетний добросовестный труд. В основе философии управления делом его жизни лежат принципы социальной ответственности и помощь людям. Победа в номинации подтверждает не только лидерские качества руководителя, но и успехи компании ВСК, признание ее заслуг и высоких позиций на рынке.

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Новости

Назад. 10 декабря 2020
Председатель совета директоров СД ВСК Сергей Цикалюк победил в конкурсе "Предприниматель года 2020"
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