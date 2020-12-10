16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

ПСБ: активность малых предприятий на рынке госзакупок вырастет

Читали 12

Предприятия малого и среднего бизнеса в 2021 году активизируют деятельность, связанную с исполнением госзаказа, считает вице-президент — директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов.

"Со стороны государства сейчас идет поддержка этого направления, также запускаются новые гарантийные продукты и программы, направленные на удешевление кредитования. Поэтому в целом, я думаю, что это тоже будет одним из трендов, когда малые предприятия будут уходить в сторону госзакупок и предлагать свою экспертизу именно на этом рынке", — сообщил Тихонов в интервью "Коммерсантъ FM".

Он считает, что в 2021 году для многих компаний будет весьма актуальным пересмотр текущих бизнес-моделей в сторону снижения затрат, повышения эффективности, диверсификации бизнеса. Также, по его мнению, в России будет увеличиваться нереализованный спрос, который будет направлен на внутренний рынок: "Потому что мы меньше стали ездить отдыхать, находимся все дома, поэтому есть потребности, которые могут быть закрыты внутренним рынком, и это открывает прежде всего возможности для развития именно малого бизнеса".

Более подробно текущую ситуацию в экономике и перспективы развития предприятий МСБ эксперты обсудят 11 декабря ходе онлайн-форума ПСБ "Просто Капитал". Также ПСБ расскажет о наиболее актуальных продуктах для этой категории клиентов.

"На сегодняшний день мы видим большую потребность именно в высокотехнологичном онлайн-кредитовании, особенно для микробизнеса. И мы подготовились к этому — запустили новые продукты — и хотели бы рассказать более подробно, как это работает и как можно получить кредит непосредственно из офиса, не приезжая в банк", — отметил Кирилл Тихонов.

Учитывая растущий спрос на кредитование для восстановления бизнеса, ПСБ расскажет про свой новый онлайн продукт — кредит "Без бумаг. Оборотный". Речь идет о кредитах до 10 млн руб. на срок до двух лет. Также речь пойдет о продукте для малых и средних предприятий, являющихся участниками рынка госзакупок — это решение называется "Без бумаг. Контрактный". "Для данных предприятий будет возможность получить полностью электронный кредит на исполнение контракта — без бумаг, без каких-либо требований по документам, по сути, решение принимается системой автоматически на основании имеющегося опыта заёмщика участника госзакупок. И это очень удобно и актуально в текущей ситуации", — уверен представитель ПСБ.

Обсуждаемые темы и инновационные продукты ПСБ в сфере кредитования МСБ будут также интересны клиентам, которые ранее обслуживались в Связь-Банке. После присоединения к ПСБ им стали доступны все преимущества от работы с технологичным и надежным государственным банком, включая современные и выгодные сервисы цифрового банкинга, торгового эквайринга, онлайн-кредитования и онлайн-факторинга, выпуск цифровых бизнес-карт и удобное расчетно-кассовое обслуживание, а также привлекательные условия потребительного и ипотечного кредитования клиентов-частных лиц и пр.

Подготовлено по материалам "Коммерсантъ FM".

Версия для печати

Новости

Назад. 10 декабря 2020
ПСБ: активность малых предприятий на рынке госзакупок вырастет
Разбить не страшно: "АльфаСтрахование" и "Ростелеком" предложили новую защиту для смартфонов

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Каждый житель Самарской области может стать востребованным на рынке труда

Современная система среднего профессионального образования дает большие возможности каждому жителю региона быть профессионалом и заниматься любимым делом. Совершенствование системы СПО происходит в рамках национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. О позитивных изменениях уходящего года представители областного Минобрнауки и образовательных учреждений губернии рассказали журналистам.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Мэрия Самары опубликовала список всех катков города

В основном катки заливают во дворах и возле школ, но также в областной столице есть несколько крупных ледовых площадок для всех желающих: на площади Куйбышева, в четырех городских парках (50 лет Октября на Металлурге, парке Дружбы, Гагарина и Победы), на набережной Волги от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска.

Он и она