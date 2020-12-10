ПСБ: активность малых предприятий на рынке госзакупок вырастет

10.12.2020 10:02 Читали 12

Предприятия малого и среднего бизнеса в 2021 году активизируют деятельность, связанную с исполнением госзаказа, считает вице-президент — директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов.

"Со стороны государства сейчас идет поддержка этого направления, также запускаются новые гарантийные продукты и программы, направленные на удешевление кредитования. Поэтому в целом, я думаю, что это тоже будет одним из трендов, когда малые предприятия будут уходить в сторону госзакупок и предлагать свою экспертизу именно на этом рынке", — сообщил Тихонов в интервью "Коммерсантъ FM".

Он считает, что в 2021 году для многих компаний будет весьма актуальным пересмотр текущих бизнес-моделей в сторону снижения затрат, повышения эффективности, диверсификации бизнеса. Также, по его мнению, в России будет увеличиваться нереализованный спрос, который будет направлен на внутренний рынок: "Потому что мы меньше стали ездить отдыхать, находимся все дома, поэтому есть потребности, которые могут быть закрыты внутренним рынком, и это открывает прежде всего возможности для развития именно малого бизнеса".

Более подробно текущую ситуацию в экономике и перспективы развития предприятий МСБ эксперты обсудят 11 декабря ходе онлайн-форума ПСБ "Просто Капитал". Также ПСБ расскажет о наиболее актуальных продуктах для этой категории клиентов.

"На сегодняшний день мы видим большую потребность именно в высокотехнологичном онлайн-кредитовании, особенно для микробизнеса. И мы подготовились к этому — запустили новые продукты — и хотели бы рассказать более подробно, как это работает и как можно получить кредит непосредственно из офиса, не приезжая в банк", — отметил Кирилл Тихонов.

Учитывая растущий спрос на кредитование для восстановления бизнеса, ПСБ расскажет про свой новый онлайн продукт — кредит "Без бумаг. Оборотный". Речь идет о кредитах до 10 млн руб. на срок до двух лет. Также речь пойдет о продукте для малых и средних предприятий, являющихся участниками рынка госзакупок — это решение называется "Без бумаг. Контрактный". "Для данных предприятий будет возможность получить полностью электронный кредит на исполнение контракта — без бумаг, без каких-либо требований по документам, по сути, решение принимается системой автоматически на основании имеющегося опыта заёмщика участника госзакупок. И это очень удобно и актуально в текущей ситуации", — уверен представитель ПСБ.

Обсуждаемые темы и инновационные продукты ПСБ в сфере кредитования МСБ будут также интересны клиентам, которые ранее обслуживались в Связь-Банке. После присоединения к ПСБ им стали доступны все преимущества от работы с технологичным и надежным государственным банком, включая современные и выгодные сервисы цифрового банкинга, торгового эквайринга, онлайн-кредитования и онлайн-факторинга, выпуск цифровых бизнес-карт и удобное расчетно-кассовое обслуживание, а также привлекательные условия потребительного и ипотечного кредитования клиентов-частных лиц и пр.

Подготовлено по материалам "Коммерсантъ FM".