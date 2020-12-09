09.12.2020 14:07 Читали 11

"Ростелеком" и Координационный центр доменов .RU/.РФ подвели итоги IX Всероссийского онлайн-чемпионата по цифровой грамотности "Изучи интернет — управляй им". Победителем IX Всероссийского онлайн-чемпионата "Изучи интернет — управляй им" стала Алена Красакова из Новокуйбышевска. Она заняла первое место в индивидуальном зачете. На второй строке командного зачета — команда "Гимназия", капитан Ольга Красакова (Новокуйбышевск, Самарская обл.).

В онлайн-чемпионате 2020 года приняла участие 21,5 тысяча школьников и студентов из большинства регионов России. Индивидуальными участниками стали 18,5 тысяч ребят, еще 3 тысячи человек объединились в 850 команд.

В течение одного часа игрокам предстояло выполнить 24 задания разного уровня сложности, которые в этом году были посвящены интернет-культуре, многоязычным доменным именам и электронной почте. В ходе соревнований участники могли повысить свой рейтинг, выполнив ряд дополнительных заданий: подготовить инфографику о цифровых технологиях, опубликовать новости о чемпионате в соцсетях, на сайте школы или в электронных СМИ.

Победители получат ценные технологические призы, которые пригодятся для учебы и повседневной жизни. Лидерам онлайн-чемпионата также вручат сертификаты на обучение на платформе "Ростелеком.Лицей" сроком на три месяца. Все участники также могут скачать именной онлайн-сертификат в личном кабинете на сайте чемпионата.

Всероссийский онлайн-чемпионат является частью социально-просветительского проекта "Изучи интернет — управляй им", главная цель которого — повышение уровня цифровой грамотности начинающих пользователей интернета. Проект в 2012 году запустили "Ростелеком" и Координационный центр национальных доменов .RU/.РФ. Чемпионат проводят "Ростелеком" и Координационный центр доменов .RU/.РФ при поддержке "Ростелеком.Лицея". Информационные партнеры — фонд "Разумный интернет" (домен.ДЕТИ), Российская государственная детская библиотека, РОЦИТ, РАЭК и сетевое издание "РСпектр".