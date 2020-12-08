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"Ростелеком-ЦОД" открывает в Санкт-Петербурге дата-центр на 800 стоек

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"Ростелеком-ЦОД" запустил дата-центр общей емкостью 800 стойко-место и мощностью 7400 кВт. В четырех машинных залах разместится по 200 стоек. Общая площадь центра обработки данных (ЦОД) составляет 4 266 кв. м. Новый дата-центр располагается на севере Санкт-Петербурга по адресу: ул. Жукова, д. 43.

Дата-центр спроектирован и построен по требованиям стандарта Tier III. Все элементы инфраструктурных систем зарезервированы, вводы электропитания и телекоммуникационные трассы проходят независимыми маршрутами. Это обеспечивает бесперебойную работу дата-центра при обслуживании систем.

"Новый центр обработки данных в Санкт-Петербурге расширит нашу геораспределенную сеть дата-центров и станет опорной площадкой в северо-западном регионе. Будущим клиентам будут доступны все услуги, которые мы предлагаем в московских ЦОД, включая размещение серверного оборудования, облачную инфраструктуру и сервисы. Действующим клиентам мы сможем предложить еще одну площадку для организации схем географического резервирования и послеаварийного восстановления. Все сервисы будут предоставляться по единым стандартам качества вне зависимости от местоположения ЦОД", — отметил генеральный директор "Ростелеком-ЦОД" Павел Каплунов.

Дата-центр в Санкт-Петербурге стал третьей площадкой "Ростелеком-ЦОД", введенной в эксплуатацию в 2020 году. Ранее были запущены два дата-центра в Москве на 700 стоек.

Таким образом общая емкость сети дата-центров сегодня составляет 12,2 тысячи стоек. В 2021 году "Ростелеком-ЦОД" продолжит развивать региональную сеть дата-центров Tier III и запустит площадки в Новосибирске и Екатеринбурге. В Москве заработает первая очередь дата-центра уровня Tier IV.

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Новости

Назад. 08 декабря 2020
"Ростелеком-ЦОД" открывает в Санкт-Петербурге дата-центр на 800 стоек
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