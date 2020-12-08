Мэрия Самары опубликовала список всех катков города

08.12.2020 09:22 Читали 12

В основном катки заливают во дворах и возле школ, но также в областной столице есть несколько крупных ледовых площадок для всех желающих: на площади Куйбышева, в четырех городских парках (50 лет Октября на Металлурге, парке Дружбы, Гагарина и Победы), на набережной Волги от бассейна ЦСКА до Маяковского спуска.

Вход на эти катки бесплатный. На крупных катках есть и прокат коньков. К примеру, стоимость проката в парке Дружба - 200 рублей в час; спецтарифы: для детей до 7 лет - 100 рублей в час, для студентов - 150 рублей в час, социальный тариф - 50 рублей в час.

Свой каток есть на базе "Чайка" в пос. Управленческом. Прокат - 100 рублей в час в будни, 200 рублей в час в выходные. Стоимость входа со своими коньками - 100 рублей в день, для детей от 6 до 14 лет - 70 рублей в день, для детей до 5 лет - бесплатно.

Открытый каток возле ТЦ "Мега" на Московском шоссе работает ежедневно с 10:30 до 22:00 по сеансам (длительность сеанса - час). Вход: 150-200 рублей в час, для детей до 6 лет - 100-150 рублей в час. Прокат коньков - 100 рублей за час.