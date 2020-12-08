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Мобильное приложение "ВСК страхование" дополнено новыми опциями

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ВСК обновила свой мобильный сервис. Дистанционный страховой офис был дополнен сразу несколькими удобными опциями.

Теперь в мобильном приложении "ВСК страхование" можно заявить о ДТП по каско без справки из ГИБДД. При мелкой аварии не нужно ждать инспекторов дорожного движения. Достаточно оформить событие онлайн без справки, получить направление прямо в приложении и без ожидания направиться на СТО. Воспользоваться новой функцией в приложении можно в любое удобное время — как сразу на месте ДТП, так и позже, не прерывая своих планов на день.

Все этапы онлайн-урегулирования по каско в мобильном приложении происходят дистанционно. Водителю не потребуется приезжать в офис: все документы и фото автомобиля будут переданы через приложение. А дальнейшее отслеживание статуса урегулирования будет доступно прямо через мобильный страховой офис.

Еще одним новшеством стали сторис — короткие полезные материалы. В них можно узнать, как сэкономить на страховании, выгодно оформить ипотеку или найти управу на шумного соседа.

Для автовладельцев был обновлен сканер, распознающий документы. При оформлении каско водители смогут отсканировать сразу все данные главного разворота паспорта в одно касание.

А благодаря внедрению новой системы мониторинга сбоев, мобильный сервис ВСК повысил стабильность работы.

"Функционал мобильного приложения ВСК был усовершенствован с учетом новых трендов, интересов клиентов и возможностей цифровизации. В 2020 году клиенты получили опцию онлайн-урегулирования по каско, и теперь всего за 10 минут вместо двух дней, как это было ранее, могут оформить ДТП. "С места ДТП сразу в сервис" — наш девиз в урегулировании. Мы стремимся убрать бумажные документы и обращение в офис, чтобы клиент как можно быстрее вернулся к привычной жизни с отремонтированным автомобилем. Эксперты компании стараются максимально упростить процесс и быстро устранить неудобства, возникающие у водителя в связи с аварией на дороге и последующим ремонтом. Развивая наши отношения с клиентом, мы хотим быть рядом не только в неприятной ситуации, но и помогать ему каждый день. Наше взаимодействие с ними мы дополнили интересными и полезными лайфхаками в страховании — сторис. Мы видим, как и в других соцсетях, данный вид коммуникаций востребован аудиторией, и наш клиент стал чаще возвращаться в приложение. Аудитория нашего онлайн-офиса за 11 месяцев текущего года увеличилась вдвое. Для нас важна обратная связь клиента, и мы видим на цифрах подтверждение актуальности всех новых сервисов", — отметила заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК Ольга Сорокина.

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Назад. 08 декабря 2020
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