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"Ростелеком" и Пенсионный фонд России подвели итоги VI Всероссийского конкурса "Спасибо интернету-2020"

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Представители "Ростелекома", Пенсионного фонда России (ПФР), Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) определили победителей VI Всероссийского конкурса "Спасибо интернету-2020". Результаты были объявлены в ходе торжественной церемонии вручения "Премии Рунета", которая прошла в Москве 3 декабря.

Ежегодный конкурс организован разработчиками программы "Азбука интернета" ПАО "Ростелеком" и ПФР для пользователей интернета пенсионного и предпенсионного возраста, а также пенсионеров-инвалидов, прошедших обучение на курсах компьютерной грамотности во всех регионах России. Конкурс проводится при поддержке РАЭК и РОЦИТ.

В предыдущие годы многим участникам подать заявки помогали преподаватели курсов, поэтому в условиях пандемии и невозможности проводить очные занятия в 2020 году ожидалось снижение количества участников. Однако в результате на конкурс поступило больше работ, чем в 2019 году.

Всего на конкурс было подано свыше 4600 заявок из 77 регионов РФ. 84% работ поступило от жителей средних и малых городов, а также из сельских районов.

В 2020 году в конкурсе участвовали 84,5% женщин и 15,5% мужчин. Средний возраст участников составил 63,4 года, возраст семи принимавших участие в конкурсе превысил 90 лет, а двум самым старшим участникам исполнилось по 97 лет.

От пенсионеров, прошедших обучение на специализированных курсах, поступило 60% конкурсных работ, 40% пенсионеров обучались самостоятельно, в том числе по программе "Азбука интернета". По сравнению с предыдущими годами количество самостоятельно изучивших компьютер постоянно растет: в 2019 году их было 37,5%, в 2018 году - 32,8%, в 2017 году - 31%.

Пользователями портала госуслуг являются 91,3% участников конкурса против 84,4% в 2019 году. Такое повышение может быть связано как с условиями самоизоляции и необходимостью решать максимальное количество вопросов не выходя из дома, так и общим повышением компьютерной грамотности российских пенсионеров и удобством предоставляемых сервисов.

Победителями в номинации "Портал gosuslugi.ru: мой опыт" стали:

  • 1 место: Александра Александровна Афанасьева, Новосибирская область;
  • 2 место: Лариса Николаевна Яковлева, Новгородская область;
  • 3 место: Юлия Андреевна Загородникова, Саратовская область.

Победителями в номинации "Мои интернет-достижения" стали:

  • 1 место: Евдокия Егоровна Блинова, Нижегородская область;
  • 2 место: Юлия Васильевна Ершова, Воронежская область;
  • 3 место разделили Светлана Михайловна Гасилова из Псковской области и Людмила Иосифовна Осипюк из Амурской области.

В этой номинации определить победителя было сложнее всего, так как именно в нее поступило 78,5% работ. Поэтому в порядке исключения конкурсная комиссия решила выделить дополнительный приз.

Победителями в номинации "Интернет-предприниматель, интернет-работодатель" стали:

  • 1 место: Татьяна Николаевна Ушанова, Ульяновская область;
  • 2 место: Наталья Сергеевна Морова, Республика Марий Эл;
  • 3 место: Елена Федоровна Круглякова, Саратовская область.

Победителями в номинации "Моя общественная интернет-инициатива" стали:

  • 1 место: Вера Яковлевна Зайцева, Саратовская область;
  • 2 место: Наиля Саитовна Крайнова, Республика Татарстан;
  • 3 место: Маргарита Александровна Сорочьева, Московская область.

Победителями в номинации "Я - интернет-звезда" стали:

  • 1 место: Валентина Георгиевна Солдатова, Республика Татарстан;
  • 2 место: Владимир Иванович Жиленко, Республика Крым;
  • 3 место: Наталья Юрьевна Щербинина, Красноярский край.

Победителями в номинации "Моя "Азбука интернета" стали:

  • 1 место: Марина Валерьевна Макоян, Тамбовская область;
  • 2 место: Мария Андреевна Завизион, Волгоградская область;
  • 3 место: Людмила Владимировна Варьяс, Омская область.

По результатам конкурса также был составлен рейтинг активности регионов по обучению компьютерной грамотности граждан старшего возраста. Бессменное лидерство в номинации "Самый активный регион" сохраняет Республика Татарстан, только однажды за всю историю конкурса уступившая первое место Красноярскому краю.

В топ-10 активных регионов в 2020 году вошли:

  • Республика Татарстан - 805 участников (18,13%);
  • Воронежская область - 557 участников (12,54%);
  • Оренбургская область - 281 участник (6,33%);
  • Московская область - 267 участников (6,01%);
  • Ульяновская область - 176 участников (3,96%);
  • Саратовская область - 173 участника (3,90%);
  • Тюменская область - 166 участников (3,74%);
  • Ростовская область - 49 участников (3,36%);
  • Кемеровская область - 145 участников (3,27%);
  • Красноярский край - 134 участника (3,02%).

Все материалы размещены на портале "Азбука интернета" в разделе "Конкурсные работы", итоги будут опубликованы в разделе "Победители".

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Назад. 07 декабря 2020
"Ростелеком" и Пенсионный фонд России подвели итоги VI Всероссийского конкурса "Спасибо интернету — 2020"
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