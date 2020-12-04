ПСБ завершил сделку по покупке Роскосмосбанка

04.12.2020 14:32 Читали 24

ПСБ приобрел 100% акций АО "Роскосмосбанк" у государственной корпорации "Роскосмос", стороны подписали соответствующий договор.

Ранее Банк России утвердил ПСБ в качестве единственного инвестора в проекте по финансовому оздоровлению Роскосмосбанка (РКБ), а также реорганизацию последнего в форме его присоединения к ПАО "Промсвязьбанк" в срок до мая 2021 года.

Становясь инвестором РКБ, ПСБ увеличит долю на рынке обслуживания предприятий ОПК и наукоемких отраслей и дополнительно нарастит объемы бизнеса — за счет стратегического партнерства с ГК "Роскосмос", которое предполагает комплексное финансовое обслуживание 120 компаний в составе госкорпорации и порядка 200 тысяч их сотрудников.

На первом этапе РКБ продолжит функционировать как отдельный банк в составе финансовой группы ПСБ и будет отвечать по всем своим обязательствам своевременно и в полном объеме. После реорганизации эти обязательства будут безусловно исполняться со стороны ПСБ.

Интеграционные процессы будут завершены во втором квартале 2021 года. К сети отделений ПСБ добавятся уникальные локации РКБ в Байконуре и Мирном, которые банк заинтересован сохранить для обслуживания "Роскосмоса".

Команда ПСБ обладает экспертизой в управлении проблемными активами и опытом успешной интеграции кредитных организаций в рамках проектов ЦБ по оздоровлению банковской системы.

В мае текущего года ПСБ завершил присоединение Связь-банка, за короткий период объединив базы клиентов и перестроив бизнес-процессы.