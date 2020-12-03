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"Ростелеком" запускает услугу "Конструктор рекламы" для пользователей интерактивного телевидения

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"Ростелеком", крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, запустил новую услугу "Конструктор рекламы", благодаря которой корпоративные пользователи классического IPTV и Smart TV могут дистанционно управлять телевизорами, а также загружать и транслировать в сети собственные рекламные ролики. Наряду с трансляцией классического линейного контента у клиентов появляется возможность продвигать услуги и повышать информированность посетителей через единую телевизионную панель.

"Конструктор рекламы" предоставляется в качестве дополнительной услуги при подключении заказчиком интерактивного телевидения для юридических лиц. Для того чтобы начать пользоваться "Конструктором рекламы", не требуется установка дополнительного оборудования, достаточно просто оставить заявку на его подключение.

В условиях пандемии коронавируса в течение первого месяца после подключения "Конструктора рекламы" плата за услугу не взимается.

Удобный интерфейс уникального технического решения "Ростелекома" позволяет заказчикам самостоятельно управлять рекламным контентом наряду с трансляцией классического линейного контента. С помощью услуги "Конструктор рекламы" заказчик может управлять устройствами дистанционно, обеспечивая включение, выключение, перезагрузку, переключение каналов, а также регулировку звука.

"Конструктор рекламы" можно использовать для продвижения акций и специальных предложений во время трансляций спортивных матчей или музыкальных каналов в барах и ресторанах, для информирования клиентов о дополнительных услугах и выгодных предложениях в салонах красоты и спа-центрах. Кроме того, сервис позволяет информировать сотрудников об итогах года и ключевых показателях компании, корпоративных мероприятиях в перерывах между трансляцией бизнес-каналов, текущей эпидемиологической обстановке, мерах профилактики в медицинских центрах, а также сообщать о важных событиях и предстоящих мероприятиях в образовательных учреждениях.

"Очевидные преимущества для заказчиков услуги "Конструктор рекламы" — увеличение выручки за счет трансляции рекламного контента, продвижение ценностей компании и бренда, а также повышение информированности и вовлеченности сотрудников или посетителей", — сказал директор по управлению продуктами корпоративного и государственного сегмента "Ростелекома" Денис Рябченков.

"Пандемия увеличила требовательность предпринимателей к цифровым продуктам, в том числе это коснулось и телевидения. Мы разработали инструмент, который позволяет бизнесу привлечь новых клиентов, а также увеличить средний чек благодаря размещению собственных рекламных роликов. Подключение услуги осуществляется на существующей у заказчика инфраструктуре IPTV и не требует инвестиций в оборудование, достаточно только вносить небольшой ежемесячный платеж", — отметил директор продуктового офиса "Телевидение для бизнеса" ПАО "Ростелеком" Михаил Попов.

"Мы развиваем наши цифровые сервисы и запускаем решения, помогающие наиболее пострадавшему в пандемию сегменту экономики — малому и среднему бизнесу", — сообщила руководитель направления "Интерактивное телевидение для юридических лиц" ПАО "Ростелеком" Анастасия Лабудина.

Узнать подробности и подключить услугу можно по телефону 8 800 200 30 00.

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Назад. 03 декабря 2020
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