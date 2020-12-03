В Самарской области получить услуги МФЦ можно посетив офис, через портал Госуслуги или мобильное приложение

Помимо этого, во всех МФЦ организовано информирование о профилактике распространения опасного заболевания: транслируются видеоролики о мерах защиты, на стендах размещены тематические брошюры. Большая информационная работа ведется в социальных сетях. Совместно с Управлением Роспотребнадзора по Самарской области и Самарским областным Центром медицинской профилактики запущен ряд просветительских проектов, в рамках которых регулярно обновляется информация о мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Как подчеркнул директор Уполномоченного МФЦ Самарской области Павел Синёв, многие услуги МФЦ сейчас доступны дистанционно на портале Госуслуги. Минимизировать риск заражения также можно, используя предварительную запись для посещения МФЦ. Она доступна на портале «Мои документы» Самарской области (https://mfc63.samregion.ru/#city) и в одноименном мобильном приложении. Там же можно проверить и статус дела.