В Самарской области получить услуги МФЦ можно посетив офис, через портал Госуслуги или мобильное приложение

03.12.2020 09:40 Читали 4

За 10 месяцев 2020 года в МФЦ Самарской области обратилось более 2,2 млн. заявителей. В настоящее время в регионе действует 281 офис МФЦ на 974 окна. Они работают в штатном режиме, а многие — в связи с эпидемиологической обстановкой, чтобы избежать скопления людей — по предварительной записи. При этом независимо от формата работы, во всех МФЦ принимаются дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Помимо этого, во всех МФЦ организовано информирование о профилактике распространения опасного заболевания: транслируются видеоролики о мерах защиты, на стендах размещены тематические брошюры. Большая информационная работа ведется в социальных сетях. Совместно с Управлением Роспотребнадзора по Самарской области и Самарским областным Центром медицинской профилактики запущен ряд просветительских проектов, в рамках которых регулярно обновляется информация о мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции.