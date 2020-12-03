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В Самарском кардиодиспансере сделали уникальную операцию подростку с врожденным пороком сердца

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В отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова прошла уникальная высокотехнологичная операция по коррекции врождённого порока сердца пятнадцатилетнему подростку.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одно из значимых  направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта медучреждения оснащают оборудованием для диагностики и лечения кардиологических больных, внедряют передовые методы устранения сердечных патологий, что позволяет повысить качество и продолжительность жизни пациентов. В развитии системы здравоохранения, в оказании своевременной  медицинской помощи жителям региона, в том числе заключается и стратегия лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Операцию в самарском кардиодиспансере выполнил заведующий отделением Темур Кислухин совместно с коллегой — рентгенэндоваскулярным хирургом из Научно-исследовательского института кардиологии г.Томска Виктором Варваренко. Под рентгеновским контролем через небольшое отверстие на бедре специальным инструментом «окклюдером» был закрыт дефект межпредсердной перегородки.

Такие малоинвазивные операции в отделении рентгенохирургии кардиологического диспансера проводят с 2003 года, и за это время специалисты освоили почти весь спектр инструмента для исправления подобных патологических состояний. Сегодня самарские врачи изучили и внедрили в практическую деятельность ещё один вид окклюзирующего устройства,  который используют в лучших клиниках Европы и Америки.

Коллеги из Томска, которые приехали в Самарский кардиоцентр, чтобы перенять опыт местных хирургов, высоко оценили профессионализм наших врачей, а также поделились своими достижениями.

На сегодняшний день отделение оснащено самой современной необходимой аппаратурой для выполнения всего спектра диагностических и лечебных эндоваскулярных вмешательств при различных заболеваниях сердечно – сосудистой системы. Специализированную помощь пациенты здесь   получают в рамках ОМС, федеральных и областных программ по оказанию высокотехнологичной помощи населению. Ежегодно через отделение проходят более 5000 пациентов, специалисты выполняют более 6500 различных исследований сердечно-сосудистой системы.

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