Самарцам предложили быстрый и безопасный способ получения SIM-карт

02.12.2020 11:59 Читали 19

В период пандемии МегаФон запустил уникальную услугу, доступную абонентам всех мобильных операторов. Жители Самары впервые могут оформить SIM-карту не выходя из дома, лишь набрав короткий номер *500. Ее доставит курьер в удобное для заказчика время.

Процедура быстрая и простая - после набора нескольких символов абонента поприветствует робот и переведет на оператора, который при необходимости расскажет о подходящем тарифе как по наполнению услуг, так и по стоимости, уточнит имя получателя, адрес и удобное время доставки SIM-карты.

Курьер бесплатно и с соблюдением всех мер безопасности доставит пакет до двери в указанное время. Оплата стоимости подключения возможна на месте как при помощи банковской карты, так и наличными.

Услуга сэкономит время на посещении салона и поиске информации о преимуществах тарифов. SIM-карту с саморегистрацией необходимо активировать. Процесс несложный и занимает не более 10 минут. Для регистрации понадобится бесплатное приложение "Личный кабинет" МегаФона, которое можно скачать в любом из интернет-магазинов приложений. Также доступна активация через портал "Госуслуги".

Кроме того, SIM-карту МегаФона с саморегистрацией также можно приобрести онлайн в интернет-магазине компании, TMall, Связном, 1CLICK, ОНЛАЙН.РУ и Cenam.net.