Самарцам предложили быстрый и безопасный способ получения SIM-карт

Процедура быстрая и простая - после набора нескольких символов абонента поприветствует робот и переведет на оператора, который при необходимости расскажет о подходящем тарифе как по наполнению услуг, так и по стоимости, уточнит имя получателя, адрес и удобное время доставки SIM-карты.
Курьер бесплатно и с соблюдением всех мер безопасности доставит пакет до двери в указанное время. Оплата стоимости подключения возможна на месте как при помощи банковской карты, так и наличными.
Услуга сэкономит время на посещении салона и поиске информации о преимуществах тарифов. SIM-карту с саморегистрацией необходимо активировать. Процесс несложный и занимает не более 10 минут. Для регистрации понадобится бесплатное приложение "Личный кабинет" МегаФона, которое можно скачать в любом из интернет-магазинов приложений. Также доступна активация через портал "Госуслуги".
Кроме того, SIM-карту МегаФона с саморегистрацией также можно приобрести онлайн в интернет-магазине компании, TMall, Связном, 1CLICK, ОНЛАЙН.РУ и Cenam.net.