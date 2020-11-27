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Сотрудник Росгвардии спас самарчанку с маленьким ребенком от стаи собак

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В Самаре сотрудник Росгвардии спас женщину с ребенком от стаи собак, сообщает ведомство.

11 ноября Ксения П. с маленькой дочерью гуляла в новом микрорайоне. Из находящегося рядом леса выбежала стая бездомных собак и набросилась на женщину с ребенком.

"Одна из собак вцепилась в ногу сидевшего в коляске ребенка и пыталась ее вытащить. Девочка сильно испугалась. Я пыталась отгонять животных, звала на помощь, но никто не откликался. Было очень страшно. И тут я увидела, как от магазина к нам бежит мужчина с двумя пакетами в руках. Бросив свою ношу, он кинулся на собак и стал их отшвыривать. Одно из животных вцепилось ему в куртку и оторвало рукав. Но это его не остановило. В конце концов, мужчина в одиночку разогнал целую стаю, в которой было не менее десятка псов", — рассказала Ксения.

Оказалось, что мужчину зовут Александр, он офицер ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области.

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Новости

Назад. 27 ноября 2020
Сотрудник Росгвардии спас самарчанку с маленьким ребенком от стаи собак
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