В Самаре пройдет казачий праздник «Слава Богу, что мы – казаки!»

Ассамблея народов Самарской области совместно с Самарским казачьим землячеством проводят уже шестой год подряд ежегодный казачий праздник «Слава Богу, что мы – казаки!», в этом году посвящённый 30-ой годовщине начала возрождения казачества в Самаре, Самарской области и Поволжье.

В программе праздника:

с 13.00 до 14.00 – в фойе Дворца культуры выставка фотографий по истории самарского казачества, выступление духового оркестра, выставка-продажа казачьей формы, книг, атрибутики, оружия и женского рукоделия;

с 14.00 до 15.00 – в зрительном зале Дворца культуры демонстрация видеофильма по истории казачества, выступления ветеранов возрождения казачества, почётных гостей, представителей Самарской митрополии Русской Православной Церкви, региональных и городских органов власти;

с 15.00 до 17.00 – в зрительном зале Дворца культуры праздничный концерт.

Справочно:

Современное самарское казачество является социально-этнической группой, в которую могут входить представители разных народов. Само существование и успешная деятельность этой группы в конце XX – начале XXI века доказывает результативность политики укрепления взаимопонимания и дружбы народов в Самарской области и в Российской Федерации.

Самарские казаки имеют богатую, многовековую историю. В 1550-х –1580-х годах Самарский край являлся одним из основных районов формирования волжского казачества. Имеются достоверные сведения, что в устьях рек Самары и Иргиза, на Самарской Луке располагались становища казаков. Широко известны предания об использовании казаками переволок между реками Волгой и Усой, о засадах, крепостях и даже спрятанных кладах в Жигулевских горах. С Самарской Лукой связаны имена казачьих атаманов – Ермака Тимофеевича, Ивана Кольцо, Богдана Барбоши, Матвея Мещеряка. Их имена носят местные топонимические названия.

В интересах формирующегося Российского государства было усиление охраны его рубежей и с этой целью на территории современных Волгоградской, Саратовской и Самарской областей в 1734 году было создано Волгское казачье войско, а на территории современного Тольятти в 1744 году было создано Ставропольское калмыкское казачье войско. В первой трети Х1Х века оба эти войска были расформированы, волжские казаки продолжили нести службу в составе трёх волгских полков Терского казачьего войска, а также в Оренбургском и Астраханском казачьих войсках вплоть до гражданской войны 1918-1920 годов в России, а ставропольские калмыкские казаки – в составе Оренбургского казачьего войска. На этом история казачества в Самарском крае прерывается.

Новейшая история казачества в нашем регионе началась 30 ноября 1990 года, когда потомки казаков из различных казачьих войск в составе 14-и человек под руководством Бориса Николаевича Гусева создали в городе Куйбышеве первую в постсоветский период на территории города, области и всего Поволжья общественную казачью организацию под названием «Самарское казачье землячество». В декабре 1991 года Самарское казачье землячество, казачьи общественные организации Самарской и ряда соседних областей, а также Уральской области Казахстана объединились в международную казачью организацию «Союз казаков Поволжья и Урала».

В 1993 году на базе Самарского казачьего землячества и ряда других казачьих организаций нашего региона была создана первая казачья организация нашего региона – Самарская региональная культурно-просветительная общественная организация «Волжское казачье войско».

В апреле 1996 года на казачьи организации территории ряда областей и республик Поволжья объединились и создали Волжское войсковое казачье общество, которое первым было внесено в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.