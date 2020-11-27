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Новый сервис печати "Ростелекома" включен в единый реестр отечественного ПО

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"Ростелеком" завершил разработку удобного и безопасного решения "Сервис печати", который был включен в единый реестр отечественного программного обеспечения (ПО). Это уникальный автоматизированный сервис, объединяющий функции управления печатью и непрерывного онлайн-мониторинга за работой принтеров. С помощью мобильного приложения "Ростелекома", доступного пользователям устройств на базе iOS и Android, заказчики могут формировать персональные очереди печати, сканировать, копировать и повторно распечатывать документы.

Решение "Ростелекома" стало важным инструментом перехода на отечественное ПО в России, поскольку позволяет обеспечить импортонезависимый стек при организации сервисов печати внутри предприятия. Учитывая разрозненность оборудования для организации печати в компаниях, ИТ-решение "Ростелекома" становится актуальным и будет востребовано не только внутри страны, но и за рубежом.

"Мы запустили независимую платформу печати с безграничными возможностями адаптации к потребностям заказчиков. Это единственный зарегистрированный в нашей стране сервис, который не привязан к вендорам или моделям оборудования. Доступ к системе осуществляется через стандартный веб-браузер. При этом не требуется установка дополнительного ПО и модулей, что значительно расширяет возможности выбора техники. "Сервис печати" внедрен на базе продукта "СКИТ", также разработанного "Ростелекомом". Использование нашими клиентами отечественного софта позволит ускорить процесс импортозамещения в ИТ-сфере", — отметил вице-президент ПАО "Ростелеком" — директор МРФ "Центр" Дмитрий Ким.

В условиях, когда федеральные и местные органы власти, а также компании с госучастием должны до 2021 года перейти на российское ПО, "Сервис печати" находит применение в различных отраслях экономики. Успешно запущены пилотные проекты в компаниях, занимающихся авиационными и железнодорожными перевозками, образовательных учреждениях и органах государственного управления. Только в офисах "Ростелекома" цифровое решение отслеживает работоспособность 6 500 принтеров.

"Наш сервис печати непрерывно контролирует более 25 важнейших показателей техники. Среди них статус, уровень бумаги в лотках, состояние картриджей и расходных материалов, различные счетчики и журналы событий оборудования. Авторизация пользователей и управление очередями печати производятся через мобильное приложение. Выбор конкретного принтера, на который необходимо вывести задание, осуществляется с помощью сканирования QR-кода", — сказал заместитель директора — директор по информационным технологиям МРФ "Центр" ПАО "Ростелеком" Константин Зверев.

В 2021 году провайдер планирует расширить функциональность сервиса: появится возможность биометрической идентификации пользователей, электронный архив документов дополнится возможностью фонового распознавания текста и расширенного поиска. Также "Ростелеком" задействует искусственный интеллект, который будет оценивать основные характеристики работы тысяч принтеров для точного прогноза динамики потребления расходных материалов каждого устройства.

Для выполнения проектов "Ростелеком" использует собственную магистральную сеть передачи данных, облачную инфраструктуру, комплексные ИТ-решения. Компания имеет большой опыт построения сетей и информационных систем — многие крупные отечественные предприятия и государственные структуры пользуются услугами компании как для организации работы, так и для оказания услуг населению.

Более подробно ознакомиться с реализованными проектами можно на сайте компании.

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Назад. 27 ноября 2020
Новый сервис печати "Ростелекома" включен в единый реестр отечественного ПО

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