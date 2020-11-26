"Ростелеком" отмечает рост востребованности таксофонов универсальной услуги связи в 2020 году

26.11.2020 12:13 Читали 4

Год назад — с 1 ноября 2019 года — по инициативе "Ростелекома" все звонки с таксофонов универсальной услуги связи на любые номера российских операторов стали бесплатными. В 2020 году компания продолжает фиксировать увеличение количества и общей продолжительности звонков с таксофонов, на что, видимо, повлияла пандемия COVID-19 и, соответственно, рост обеспокоенности здоровьем родных и близких как в родном регионе, так и за его пределами.

Чем стремительнее распространялась эпидемия коронавируса, тем больше было звонков в экстренные оперативные службы. По сравнению с февралем 2020 года (до официального объявления пандемии в России) на пике продолжительность звонков в экстренные оперативные службы выросла в 2,1 раза.

За январь — октябрь 2020 года общий трафик местных, внутризоновых и междугородных телефонных соединений с таксофонов универсальной услуги вырос в 2,6 раза. Более чем в 10 раз увеличилась продолжительность звонков с таксофонов на мобильные телефоны домашнего региона и междугородные номера.

В Самарской области за последний год общий трафик соединений с таксофонов увеличился в 4 раза, количество междугородных звонков возросло в 42 раза, а звонить в города и населенные пункты губернии ее жители стали в 45 раз чаще.

Обнуление стоимости звонков, в том числе на мобильные номера, повысило социальную роль таксофонов не только у жителей населенных пунктов, в которых они установлены. С таксофонов могут позвонить автомобилисты, туристы и просто заблудившиеся, если в округе нет мобильной связи или разрядился телефон. Зафиксировать местоположение таких людей и оказать помощь в случае необходимости будет значительно проще.

Найти точку, откуда или куда можно бесплатно позвонить, проще всего на "Яндекс.Картах" — там отображены точные адреса установки всех 148 тыс. таксофонов. Достаточно в поисковой строке набрать слова "таксофон" и "Ростелеком", чтобы увидеть ближайшее устройство. Там же доступен телефонный номер конкретного таксофона — они способны принимать входящие вызовы.

Таксофоны универсальной услуги связи выполняют важную социальную коммуникационную задачу: до сих пор это единственное доступное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах страны. В настоящее время с таксофонов поступает много звонков в экстренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор). Каждый звонок в эти службы говорит о возникновении какой-либо опасной ситуации.

"Ростелеком" как единственный оператор универсального обслуживания в РФ обеспечивает работу 148 тыс. таксофонов универсальной услуги связи. Они установлены в 131 тыс. населенных пунктов страны, из них 118 тыс. или 80% от общего количества — это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек.