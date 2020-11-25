В Самаре временно ограничено движение по ул. Ново-Вокзальной

25.11.2020 17:24 Читали 4

В связи с ремонтными работами на теплотрассе по ул. Ново-Вокзальная (в районе дома №217) с 10:00 26 ноября до 06:00 30 ноября ограничено движение транспорта по ул. Ново-Вокзальной на участке от ул. Фадеева до Московского шоссе (в направлении Московского шоссе).