В Самаре временно ограничено движение по ул. Ново-Вокзальной

В указанный период движение автобусных маршрутов №№ 55, 96, 205, 272, 295 будет организовано по временной схеме:
- автобусы маршрута №55 в направлении остановочного пункта "9-й микрорайон" проследуют по ул. Ново-Вокзальной - ул. Фадеева - ул. XXII Партсъезда;
- автобусы маршрутов №№ 96, 205, 272, 295 в направлении Московского шоссе будут ехать по ул. Ново-Вокзальной - ул. Фадеева - ул. XXII Партсъезда - Московскому шоссе и далее по своим обычным маршрутам.
Движение автобусов в обратном направлении будет осуществляться по привычной схеме.