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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

"Черных пятниц" много не бывает — Wink устраивает недельную распродажу

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До 29 ноября всех киноманов страны ждет целая неделя "черных пятниц" от видеосервиса Wink: скидки на подписки до 70%. Для того чтобы выбрать оптимальную подписку, Wink открывает бесплатный доступ ко всему контенту на 24 часа по промокоду BLACKFRIDAY. Акция доступна как зарегистрированным, так и новым пользователям.

Промокод дает доступ к богатой коллекции кино и сериалов на любой возраст и вкус (около 60 тысяч фильмов и эпизодов сериалов): оскароносное кино, советские и современные российские ленты, мировая классика, популярные мультсериалы, классика Disney, фестивальное кино, концерты, новинки, которые недавно вышли в кинопрокат. В Wink представлено более 300 киносериальных, развлекательных, информационных, спортивных, детских, музыкальных и других телеканалов. С помощью уникального промокода новые пользователи познакомятся со всеми возможностями сервиса Wink и выберут для себя идеальную подписку.

По условиям акции скидку 50% или 70% можно получить, оплатив выбранную подписку за три месяца. Важно, что после истечения срока действия подписки автоматическое продление и списание абонентской платы не активируются. Продлить подписку надо будет самостоятельно в личном кабинете видеосервиса.

"Наша акция объединяет идеи "черной пятницы" с глобальными скидками и отличного новогоднего подарка для всей семьи. Оплатив подписку на любимые каналы и кино на три месяца вперед, можно решить вопрос с досугом в долгие зимние вечера и новогодние каникулы. В условиях, когда другие виды развлечений ограничены, мы даем отличный шанс открыть кинотеатр дома и наслаждаться просмотром кино самого высокого качества. Причем каждый член семьи может смотреть контент на своем экране: родители — новый модный сериал, дети — мультфильмы, бабушки и дедушки — проверенную киноклассику. Wink с самого начала действия ограничений из-за коронавируса стал другом и надежным организатором кинодосуга для миллионов семей в России, хорошее настроение и яркие эмоции сегодня важны как никогда", — отметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.

Напомним, в Wink доступен уникальный для российских видеосервисов тариф "Трансформер". Идеальный пакет контента собрать просто: можно подключить только то, что вы действительно смотрите, и больше не переплачивать за десятки не нужных вам каналов. По умолчанию в него входит коллекция из 5 000 популярных фильмов и сериалов и 150 базовых телеканалов. Дополнительные телеканалы и фильмы объединены в 12 мини-пакетов по самым разным тематикам, из них пользователь может подключить пять. Каждый месяц набор мини-пакетов можно менять.

При оформлении подписки контент становится доступен на экране домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.rt.ru).

Подробности акции "Черная пятница" доступны по ссылке.

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Новости

Назад. 25 ноября 2020
"Черных пятниц" много не бывает — Wink устраивает недельную распродажу

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