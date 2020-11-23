В Чапаевске рыбак провалился под лед

23.11.2020 14:30 Читали 22

22 ноября на озере Грязный Ерик около города Чапаевск Поисково-спасательный отряд специального назначения проводил водолазные поиски утонувшего рыбака.

Происшествие случилось в темное время суток. Мужчина, пересекая акваторию озера, не заметил на ледовом поле промоину и оказался в воде. Самостоятельно выбраться на плотный лед он не смог. В 09.40 водолазный отряд в количестве четырех водолазов приступил к проведению поисковых работ на месте происшествия. В 12.40 утонувшего удалось обнаружить на глубине 4 метров и на расстоянии 15 метров от береговой линии. Причина трагедии очевидна — не соблюдение правил безопасного поведения на льду. Спасатели напоминают: выход на неокрепший лед может привести к трагедии. Будьте внимательны берегите свою жизнь!