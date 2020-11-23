Губернатор Дмитрий Азаров поздравил Народную артистку России Илзе Лиепу с днём рождения

23.11.2020 10:25 Читали 16

Уважаемая Илзе Марисовна! Примите мои теплые, искренние поздравления с днем рождения!

Ваш яркий талант, безраздельная преданность своему призванию, высочайший профессионализм и твёрдая гражданская позиция вызывают заслуженное уважение и восхищение Ваших многочисленных поклонников, ценителей хореографического искусства как нашей страны, так и всего мира.

Ваш вклад в развитие отечественной балетной школы сложно переоценить.

Особой признательности заслуживает и Ваша благотворительная деятельность, поддержка молодых талантов. Благодаря Вам многие начинающие артисты смогли выступать на большой сцене и воплотить в жизнь свою мечту.

Выражаю глубокую благодарность за внимание к Самарской области, а также за продуктивную работу в рамках рабочей группы Государственного совета по направлению «Культура»!

Уверен, что Ваша многогранная деятельность и впредь будет способствовать развитию балетного искусства и культуры России.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, творческой энергии, реализации намеченных планов и дальнейших успехов!