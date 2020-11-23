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Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил Народную артистку России Илзе Лиепу с днём рождения

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Уважаемая Илзе Марисовна! Примите мои теплые, искренние поздравления с днем рождения!

Ваш яркий талант, безраздельная преданность своему призванию, высочайший профессионализм и твёрдая гражданская позиция вызывают заслуженное уважение и восхищение Ваших многочисленных поклонников, ценителей хореографического искусства как нашей страны, так и всего мира.
Ваш вклад в развитие отечественной балетной школы сложно переоценить.
Особой признательности заслуживает и Ваша благотворительная деятельность, поддержка молодых талантов. Благодаря Вам многие начинающие артисты смогли выступать на большой сцене и воплотить в жизнь свою мечту.
Выражаю глубокую благодарность за внимание к Самарской области, а также за продуктивную работу в рамках рабочей группы Государственного совета по направлению «Культура»!
Уверен, что Ваша многогранная деятельность и впредь будет способствовать развитию балетного искусства и культуры России.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, творческой энергии, реализации намеченных планов и дальнейших успехов!
 
Губернатор Самарской области Д.И.Азаров
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Назад. 23 ноября 2020
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