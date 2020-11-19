В области снизился уровень безработицы

19.11.2020 12:56 Читали 18

В Самарской области благодаря своевременным мерам федеральной и региональной поддержки постепенно стабилизируется ситуация на рынке труда. Во многом этому поспособствовали федеральные выплаты, инициированные президентом страны Владимиром Путиным.

Как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора, жители региона стали меньше обращаться в органы службы занятости, увеличилось количество тех, кто устроился на работу. Если за апрель уровень трудоустройства граждан из числа ищущих новое место составлял 4,7%, то за октябрь – 79,8%. Сегодня в службе занятости более 30 000 вакансий, что на 11,1% больше, чем весной этого года.

Работу нашли почти 70 тысяч человек. Также организовано обучение более 4 тысяч безработных. Около 250 из них организовали предпринимательскую деятельность при содействии службы занятости.

По инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова отдельным категориям безработных назначили единовременные выплаты. Кроме того, за счет средств областного бюджета на временную работу трудоустроили 1920 человек. Также более 2800 человек начали трудиться на крупных предприятиях региона.

По таким процессиям, как монтажник-установщик, оператор по вводу и обработке информации, чистильщик оборудования, координатор процессов управления, специалист по картированию, по обработке информации, оформитель документации — создана временная занятость. Организованы общественные работы по профессиям, связанным с благоустройством: специалисты по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, подсобные рабочие, уборщики служебных помещений, разнорабочие, укладчики-упаковщики.