Автомобилистам Самарской области предложили избавиться от транспортного налога

19.11.2020 10:12 Читали 6

В Самаре депутаты профильного комитета Губдумы обсудили налоговые льготы для владельцев транспорта на газомоторном топливе (метане).

Закон вступил в силу с 1 января 2020 года, поэтому льготы автовладельцы смогут получить в 2021 году. Для этого нужно заранее обратиться в налоговую службу, предоставив паспорт транспортного средства (ПТС) или выписку из него - с отметкой о возможности использования сублимированного природного газа в качестве моторного топлива.

Пока таких заявлений не слишком много, что может говорить о недостаточной информированности граждан. Но при первых обращениях в налоговую уже выяснилось, что в ПТС могут быть разные формулировки: "бензиновый на жидком газе", "установлено ГБО", "бензин-газ", "сжиженный нефтяной газ" и т.д. Единая позиция в этом моменте уже выработана, в самарскую ГИБДД направлены рекомендации о проставлении отметки.

"Критерием определения использования газомоторного топлива для получения льгот служит слово "природный", так как метан является единственным природным газом, используемым в качестве газомоторного топлива. Таким образом, формулировки со словосочетаниями "природный газ", например, компримированный природный газ (КПГ), сжиженный природный газ (СПГ), компримированный природный газ (метан), КПГ (метан), сжиженный нефтяной газ (КПГ) метан, и подобные им, являются соответствующими критерию для определения используемого топлива, - пишет пресс-служба Самарской Губернской Думы. - Ряд заводов производителей при выпуске автомобилей на газомоторном топливе делают отметку "CNG" в сертификате об установке оборудования. Данная отметка также свидетельствует о том, что автомобиль оборудован для заправки компримированным природным газом (метаном)".