В самарском фитнес-центре утонул клиент

19.11.2020 10:49 Читали 13

В Самаре проводят проверку из-за ЧП в фитнес-центре на ул. Лесной, 33. Здесь в бассейне погиб клиент. Во время занятия вместе с другими пловцами мужчина погрузился под воду. Потом он просто не вынырнул.