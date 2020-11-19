"Пока проводится проверка. Не исключено, что мужчине стало плохо с сердцем", - рассказал прокурор Октябрьского района Александр Левытин.
Известно, что погибшему мужчине было 84 года. Он уже находился на пенсии, но регулярно посещал спортивные тренировки. Пока правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Проверять будут и правильность действий тренера.
В самарском фитнес-центре утонул клиент
В Самаре проводят проверку из-за ЧП в фитнес-центре на ул. Лесной, 33. Здесь в бассейне погиб клиент. Во время занятия вместе с другими пловцами мужчина погрузился под воду. Потом он просто не вынырнул.
"Пока проводится проверка. Не исключено, что мужчине стало плохо с сердцем", - рассказал прокурор Октябрьского района Александр Левытин.