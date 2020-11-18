16+
Написать в редакцию Подписаться на RSS Войти в архив

Участники шоу "Главная сцена" Radio Kamerger презентуют в Самаре свой первый альбом

Чистая прибыль ПСБ за 9 месяцев 2020 года составила 16 млрд рублей по МСФО

Читали 11

Чистая прибыль ПСБ по МСФО за 9 месяцев 2020 года составила 15,9 млрд рублей, что на 59% выше, чем за аналогичный период 2019 года.

"Банк демонстрирует сильную динамику чистой прибыли, несмотря на сложную ситуацию в экономике в текущем году. Третий квартал оказался наиболее успешным — банк заработал 8,5 млрд рублей прибыли. Восстановление общей деловой активности способствовало росту кредитования, что позволило нам нарастить чистый процентный доход на 10% за квартал. Чистый комиссионный доход увеличился на 30% — благодаря восстановлению транзакционной активности клиентов. Еще одним фактором, поддержавшим доходность банка, стало снижение стоимости кредитного риска в третьем квартале до 1%. По итогам девяти месяцев данный показатель составил 0,7%, что отражает консервативную кредитную политику банка. ПСБ из квартала в квартал демонстрирует опережающие рынок темпы роста объемов бизнеса — как в стратегически значимом для себя сегменте ОПК, так и в гражданских сегментах. Благодаря этому совокупная прибыль банка за 9 месяцев 2020 года более чем в полтора раза превысила уровни прошлого года", — прокомментировал Евгений Смирнов, главный финансовый директор ПСБ.

Чистый процентный доход за 9 месяцев 2020 года увеличился на 37% год к году — до 50,6 млрд рублей — за счет как органического роста объемов бизнеса, так и консолидации Связь-Банка.

Чистая процентная маржа по итогам 9 месяцев 2020 года составила 2,8%.

Чистый комиссионный доход вырос на 21% год к году — до 15,4 млрд рублей, преимущественно за счет роста комиссионного дохода по документарным операциям, комиссиям по расчетно-кассовому обслуживанию и комиссиям по пластиковым картам.

Операционный доход увеличился на 36% год к году — до 73,4 млрд рублей, что обеспечено ростом регулярного бизнеса ПСБ, а также единовременным доходом в 7,6 млрд рублей от признания справедливой стоимости субординированных облигаций по рыночной ставке (данные облигации были конвертированы из депозитов по мировому соглашению с НПФ). Соотношение операционных расходов к операционному доходу год к году сократилось с 53% до 50%.

Расходы на создание резервов по кредитному портфелю за 9 месяцев 2020 года выросли до 8,4 млрд рублей, что на 44% выше, чем годом ранее, при этом основная сумма резервирования пришлась на 2-й квартал 2020 года.

Активы банка с начала года увеличились на 16% — до 2 513 млрд рублей по состоянию на 1 октября 2020 года (2019 год: 2 162 млрд рублей). Основная статья прироста — кредитование крупных корпоративных клиентов.

Портфель ценных бумаг за 9 месяцев 2020 года вырос на 1% — до 615 млрд рублей и по состоянию на 1 октября 2020 года составил 24% от активов, при этом доля государственных ценных бумаг в портфеле составила 84% (2019 год: 28% и 86% соответственно).

Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, в отчетном периоде увеличился на 33% и составил 1 424 млрд рублей (2019 год: 1 071 млрд рублей). По состоянию на 1 октября 2020 года объем корпоративного кредитного портфеля вырос на 36% до 978 млрд рублей, объем портфеля МСБ — на 50% до 157 млрд рублей, объем портфеля розницы — на 17% до 289 млрд рублей. Основным источником роста кредитования МСБ стало активное участие в программах государственной поддержки, которое активизировалось в 3-м квартале 2020 года, а в целом за 9 месяцев 2020 года банк выдал предприятиям МСБ более 50 млрд рублей по данным программам. Главным источником роста розничного портфеля продолжает оставаться ипотечное кредитование (+21% за 9 месяцев 2020 года), в результате доля ипотеки в розничном портфеле банка увеличилась с начала года с 67% до 69%.

Доля обесцененных кредитов (этап 3 МСФО), за вычетом резерва под обесценение, в чистом кредитном портфеле за 9 месяцев 2020 года сократилась с 3,6% до 2,7%, а коэффициент покрытия обесцененных кредитов резервами увеличился с 90% до 93%.

Средства на счетах клиентов в отчетном периоде увеличились на 9% — до 1 848 млрд рублей. Доля текущих счетов и депозитов до востребования в общем объеме клиентского привлечения увеличилась за 9 месяцев 2020 года с 34% до 41%. Объем средств на счетах корпоративных клиентов* вырос на 12% и составил 1 018 млрд руб. Средства клиентов МСБ выросли на 19% — до 304 млрд рублей, средства розничных клиентов увеличились на 1% — до 526 млрд рублей.

Совокупный капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями Базель III, на 1 октября 2020 года составил 243 млрд рублей (2019: 206 млрд рублей**), увеличившись на 37 млрд рублей за счет субординированных кредитов, выпущенных в рамках мировых соглашений с НПФ в марте 2020 г. на сумму порядка 21 млрд рублей, и прибыли за отчетный период в размере 15,9 млрд рублей.

Коэффициент общей достаточности капитала по Базелю III по МСФО на 1 октября 2020 года составил 12,8% (при минимальном требовании 8%); коэффициент достаточности основного и базового капитала — по 10,6% (при минимальном требовании 6% и 4,5% соответственно).

*В корпоративные счета для целей пресс-релиза включены все остатки средств, кроме МСБ и розницы.
**В 3-м квартале 2020 года Банк пересмотрел подход к вычислению капитала и нормативов достаточности капитала в соответствии с требованиями Базельского Соглашения (Базель III), чтобы приблизить порядок расчета к требованиям ЦБ РФ. Сравнительные данные на начало года были пересчитаны.

Версия для печати

Новости

Назад. 18 ноября 2020
"Ростелеком" и Huawei представляют роутер "Игровой" с искусственным интеллектом
Чистая прибыль ПСБ за 9 месяцев 2020 года составила 16 млрд рублей по МСФО
ПСБ примет участие в Неделе предпринимательства

В России и мире

Мюнхен — ворота в Баварию

Сезон отпусков открыт, однако многие самарцы еще не определились, куда отправиться отдыхать. Этим летом Германия обещает стать одним из популярнейших направлений у россиян, в частности — Мюнхен. Штаб-квартира BMW, готические замки и дворцы эпохи барокко, крупнейший в Европе блошиный рынок и, конечно, Октоберфест: туристам здесь есть на что посмотреть.

Леонид Каневский: «Неужели мне 75? Даже не верится...»

Леонида Каневского в советское время вся страна называла не иначе как «майор Томин». За роль в знаменитом телесериале «Следствие ведут ЗнаТоКи» Каневский даже получил награду «За содействие МВД России», хотя актер начал кинокарьеру, играя конрабандиста, и эта роль принесла актеру первую славу.

Культура и стиль

Состоялась премьера балета «Корсар»

В завершение сезона Самарский театр оперы и балета представил еще одну премьеру - балет Адана «Корсар». Спектакль поставлен балетмейстером, худруком Санкт-Петербургского международного балетного фестиваля «Dance open» Василием Медведевым.

Люди

Жительница Сызрани заявила, что три десятилетних мальчика изнасиловали ее дочь

На днях правоохранителям Сызрани поступило сообщение от местной жительницы, уроженки Узбекистана, которая сообщила о том, что над ее дочерью надругались. По словам заявительницы, сразу несколько подростков совершили действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки.

Кошелек

Сергей Хестанов: "На ближайшие годы взгляд на российскую экономику оптимистичен"

Самару посетил известный российский экономист и советник по макроэкономике гендиректора компании "Открытие Брокер" Сергей Хестанов. "Волга Ньюс" удалось встретиться с экспертом и узнать авторитетное мнение о том, как на нашу жизнь повлияют американские санкции и дедолларизация экономики, каким будет курс рубля и как стать частным инвестором.

Здоровье

Вкусные рецепты для Масленицы

Начинается Масленица, а значит, и весна на подходе! От главной традиции праздника — блинов — не уклоняются ни самые модные рестораны Самары, ни мастера высокой кухни. Портал Волга Ньюс попросил нескольких из них поделиться оригинальными интерпретациями и нюансами приготовления этого старинного блюда.

Частная инициатива как фактор успеха всего региона

Одной из первых самарских компаний, которые начали развивать направление IT-медицины, стала IT Universe. Сегодня она в тесном сотрудничестве с Самарским государственным медицинским университетом ведет работу по двум проектам – симулятору аппарата ультразвукового исследования и нейрокомпьютерному интерфейсу.

Мой дом

Он и она