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ПСБ примет участие в Неделе предпринимательства

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ПСБ в рамках программы "Курс малого бизнеса" проводит серию онлайн-тренингов, приуроченную к Неделе предпринимательства. К тренингам могут присоединиться все желающие бесплатно по предварительной записи.

В сотрудничестве с партнерами программы ПСБ проведет три обучающих мероприятия для выпускников курса: о том, как нанимать сотрудников, какие правовые вопросы необходимо изучить до открытия бизнеса, а также об особенностях франчайзинга.

"Курс малого бизнеса", предназначенный для супруг военнослужащих и военных пенсионеров, дает слушателям теоретические знания в области построения собственного дела с нуля. Наш курс представляет собой уникальное сочетание рыночной экспертизы ПСБ, успешного опыта действующих предпринимателей — клиентов банка, а также инфраструктуры институтов развития. В то же время нам важно, чтобы выпускники нашего курса набирались и практического опыта — в ходе тренингов они получают возможность безопасно опробовать свои идеи и смоделировать первые шаги в предпринимательской деятельности. В рамках Всемирной недели предпринимательства, когда в центре внимания — бизнес и его развитие, мы решили открыть наши тренинги для всех желающих и уверены, что они будут полезны максимально широкий аудитории", — прокомментировала Оксана Романчук, начальник управления развития предпринимательских программ ПСБ.

В 2019 году ПСБ в сотрудничестве с ВШЭ разработал первую в России бесплатную обучающую программу "Курс малого бизнеса". Он включен в число национальных проектов и позволяет получить все необходимые навыки и знания для открытия своего дела, помочь в создании бизнеса, который будет приносить стабильную прибыль.

Узнать подробности участия в бесплатных тренингах можно в Инстаграм-канале проекта @kmbtraining.

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Новости

Назад. 18 ноября 2020
ПСБ примет участие в Неделе предпринимательства

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