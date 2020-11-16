16.11.2020 17:43 Читали 16

В Wink на эксклюзивных правах доступен новый фильм "Сибирь" легендарного американского кинорежиссера Абеля Феррара c Уиллемом Дефо в главной роли. Мировая премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале в феврале 2020 года.

Фильм "Сибирь" — это история владельца бара, который отправляется в самое невероятное путешествие своей жизни. Финал этого путешествия непредсказуем — ведь перед ним бескрайняя Сибирь. Главную роль в фильме исполнил известный актер и четырехкратный номинант на премию "Оскар" Уиллем Дефо, известный по фильмам "Ван Гог", "Маяк", "На пороге вечности", "Проект Флорида", "Тень вампира" и "Взвод". Также в картине снимались Дуня Сычева, сыгравшая в кинолентах "Хэппи-Энд", "Маруся", и актер Саймон МакБерни, известный по фильмам "Шпион, выйди вон!", "Последний король Шотландии".

Режиссер и автор сценария Абель Феррара — легендарный кинорежиссер, многократный номинант Венецианского, Каннского и Берлинского кинофестивалей. Среди его самых известных работ — "Плохой лейтенант", "Похитители тел", "Пазолини", "Живьем во Франции", "Отель "Новая роза", "Похороны" и другие фильмы.

"После "Пазолини" ко мне начали приходить сумасшедшие странные образы, они не были урбанистическими и современными. И я просто позволил им развиваться в моем воображении. Это место похоже на мир Джека Лондона с собаками, неожиданными встречами, остановками в путешествии, которые были определены совершенно различными местами и временем. Я не пытаюсь написать идеальный сценарий, а скорее собрать образы, проникнуть в глубины памяти, создать новые возможности, бросить вызов нашему мышлению, чтобы запечатлеть переживания, которые будут достаточно актуальными и найдут свой отклик у аудитории", — рассказал кинорежиссер Абель Феррара.

Трейлер фильма

Кадры

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